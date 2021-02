Virtualni pogovor o medijih v Sloveniji bo 5. marca

V skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin so predstavnikom slovenske vlade, premierju Janezu Janši in drugim že poslali vabilo na virtualni pogovor o medijih, ki bo 5. marca, je potrdila vodja skupine, evropska poslanka z Nizozemske Sophie in 't Veld. Komu vse so poslali vabilo, ni razkrila.

Sophie in 't Veld je ob tem pojasnila, da skupina, ki jo vodi, nadzira več držav ter tudi več tem. Nadzor pa ni enkraten dogodek, temveč proces. Glede na ugotovitve in razmere lahko po nadzoru sledi pisno poročilo skupine parlamentarnemu odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), znotraj katerega deluje skupina, ali resolucija Evropskega parlamenta. Dodala je, da bodo ob povabilu na izmenjavo mnenj uporabili tudi različne vire informacij za sledenje razmeram, pa tudi instrument dodatnih pisnih vprašanj in morebitna povabila k dodatni izmenjavi mnenj. Eno od orodij za ugotavljanje dejstev so tudi obiski države, vendar trenutno potovanja niso mogoča, je pojasnila. Ob tem je spomnila, da je skupina glede stanja v medijih v primeru Malte in Slovaške opravila več obiskov. Upa, da bodo letos lahko obe državi znova obiskali, prav tako Bolgarijo. Spomnila je še, da pa je odbor Libe izvedel obisk za ugotavljanje dejstev glede vladavine prava na Poljskem in Madžarskem. Virtualni pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin bo 5. marca, je potrdila vodja skupine Sophie in 't Veld. Komu vse so poslali vabilo na pogovor 5. marca, ki bo predvidoma potekal za zaprtimi vrati, Veldova ni povedala. Je pa že pred dnevi pojasnila, da bodo poleg premierja na razpravo povabili tudi ministra za kulturo Vaska Simonitija, direktorja urada vlade za komuniciranje Uroša Urbanijo ter tudi predstavnike medijev in druge. Kot je dejala, jih bodo povabili, "da nam predstavijo svoja stališča". "Za nas ni pomembno, ali pripadajo desnici ali levici. Pomembna so dejstva, pogovori, da vemo, kaj se dogaja," je dejala. PREBERI ŠE Evroposlanka Janšo vabi na pogovor glede medijev v Sloveniji Spomnimo Skupina poslancev v okviru odbora Libe se je za spremljanje razmer v Sloveniji odločila po odzivu premierja Janše na članek v bruseljskem spletnem mediju Politico o stanju v slovenskih medijih. Ta je avtorico članka na Twitterju obtožil, da ji je "bilo naročeno, da ne pove resnice". Obtožbe slovenskega premierja na račun novinarke so obsodili v Evropski komisiji, kjer so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi. PREBERI ŠE V bran novinarki stopili ugledni NY Times, Euronews in evroposlanec Verhofstadt Sophie in 't Veld pa je v spletnem pogovoru o medijski svobodi v Sloveniji, ki ga je minulo sredo organizirala njena stranka D66, odziv Janše označila za nenavadnega. "Nenavadno je, da vodilni politik na svojem položaju uporabi takšen jezik proti novinarju," je dejala. Kot zaskrbljujočo v članku v Politicu pa je izpostavila ugotovitev, da se novinarji v Sloveniji na pritiske in sovražni govor odzivajo tudi s samocenzuro. Novinarji morajo delati varno in svobodno, je dejala.