Veseli dan kulture: letos virtualno po poti kulturne dediščine

Tretjega decembra praznujemo veseli dan kulture - rojstni dan Franceta Prešerna. In običajno bi to pomenilo, da bi bila vrata kulturnih ustanov na stežaj odprta. Vendar pa letos zaradi epidemije žal ne bodo. Celo Prešernova rojstna hiša bo ostala prazna. A njeni skrbniki so se odločili, da brez Prešerna ne bomo ostali in so nas na znano pot kulturne dediščine popeljali virtualno.

