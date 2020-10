Virus pospešil spletno prodajo. Trgovce skrbi tudi nedeljsko zapiranje

Letošnja strateška konferenca o trgovini z naslovom Pogled naprej: trgovina po in s covidom-19, ki so jo tokrat organizirali prek spleta, se je osredotočila na izzive, pred katere je novi koronavirus postavil trgovino, tam zaposlene, dobavitelje in tudi kupce. "Trgovci so v izjemno zahtevnih pomladnih mesecih dokazali, da so pripravljeni in sposobni ukrepati, pa naj gre za prilagoditev dobavnim tokovom, sodelovanje z dobavitelji, prilagajanje ponudbe čez noč spremenjenemu povpraševanju, logistične izzive, ponudbo na spletu ali dostavo na dom," se je na mesece, ko je praktično vsa Slovenija obstala, spomnila predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. V soočanju z izzivi nastalih razmer in sprejetih omejitev je bila trgovina po njenih besedah ena najbolj izpostavljenih panog in tista, ki je nalogo prilagajanja in delovanja v novih razmerah opravila najbolje, "celo več - z odliko".

O spremenjenih navadah potrošnikov, ki jih je bilo moč opažati že pred izbuhom koronavirusa, je prepričana izvršna direktorica in partnerica pri Boston Consulting Group Melanie Seier Larsen, saj je prodaja preko spleta že prej počasi začela nadomeščati klasično. "Covid nas je le porinil čez neko ograjo, da smo še bolj intenzivno skočili v spletno prodajo," je dejala in dodala, da se je razvoj prodaje prek spleta zgodil mnogo hitreje, kot so pričakovali. "Tehnologija torej ni bila problematična," je ugotovila in prepričana je, da bodo morale klasične trgovine najti nov namen. "Postale bodo izložbe za spletno prodajo," je dejala in opozorila, da ta trend denimo že nakazuje modna industrija, ko v klasičnih trgovinah ponudi le izdelek ali dva, v spletnih pa veliko več, da vanje privabi več kupcev. V naslednjem letu bo v Evropi dve tretjini rasti v trgovini prihajalo iz spletne prodaje, je napovedala.