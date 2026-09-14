Virusi na pohodu: kako se zaščititi?

Po tem, ko smo prejšnji teden poročali o najverjetnejšem izbruhu noroviroze v ljubljanskih osnovnih šolah, ko je manjkalo več sto otrok, so se v šolske klopi vrnili skoraj vsi učenci in tudi učitelji. Kako nalezljivi so norovirusi? Kako hitro in kje se lahko okužimo? In kaj vse še razsaja na prehodu v jesen in kako se zaščititi?