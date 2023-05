Višarje v slovenskih barvah: Zvesti navijači spremljali Rogličev neverjetni uspeh

Trbiž z okolico je bil danes povsem slovenski. Že zjutraj so se iz smeri Kranjske Gore začele valiti kolone navijačev, ki so se odpravljali čez državno mejo, da bi si v živo ogledali vsaj delček etape na Giru in dali krila slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču.

Nekateri so se opravili po kolesarski stezi, ki vodi vse do Trbiža, kjer je bil start gorskega kronometra. Drugi pa so izkoristili brezplačni avtobus, ki je tja vozil iz Planice. Središče Trbiža je bilo okrašeno z rožnatimi trakovi in baloni, kar je seveda barva Gira.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob 11.30 je na progo krenil prvi kolesar, ostali so nato sledili v minutnih intervalih. Ker je bil Roglič med najboljšimi, so njegovi navijači vedeli, da ne bo prišel na vrsto pred 17. uro, zato so se razkropili naokrog. Nekateri so si privoščili kapučino v mestnih kavarnicah, drugi pa so se odpeljali na položaje, kjer bi si lahko kar najbolj slikovito ogledali gorski kronometer. Številni so se odpeljali v bližjo Ovčjo vas oziroma Valbruno, ker so bili pripravljeni veliki zasloni. Nekateri so odšli okrog hriba, kjer se je cesta začela vzpenjati navzgor. Tisti najbolj zagreti pa so se peš opravili kar na vrh Svetih Višarij.

icon-expand FOTO: Tina Hacler icon-chevron-left icon-chevron-right