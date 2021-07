Neobdavčeno povračilo stroškov znova določeno pri 0,18 evra na kilometer

Z novimi spremembami se jasneje določa minimalna višina povračila stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo ter poenostavlja določanje neobdavčene višine pri posameznem delodajalcu. Odpravlja se določanje neobdavčene minimalne višine z upoštevanjem prisotnosti na delu v posameznem mesecu. Odpravlja se tudi določanje neobdavčenega dela v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz) ob predložitvi dokazila o nakupu te vozovnice.

Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov mesečno. Pogoja sta vsaj en dan prisotnosti na delu in vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja prebivališča do delovnega mesta.

Uredba se začne uporabljati za povračila potnih stroškov za julij 2021, in sicer za delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, ter za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce za september 2021, so navedli v sporočilu za javnost.