Najnižja pokojninska osnova od 1. marca znaša 1290 evrov

Nove zneske je bilo treba določiti zaradi izredne uskladitve pokojnin v višini enega odstotka s 1. marcem, je na današnji seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) povedal namestnik generalnega direktorja Danijel Kovač .

Najnižja pokojnina od 1. marca znaša 386,93 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine 644,90 evra, invalidska nadomestila za invalidnost, nastalo letos, pa se odmerijo najmanj od osnove v višini 819,01 evra. Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo letos, se odmeri največ v višini 3276,04 evra.

Del vdovske pokojnine, uveljavljen letos, od 1. marca znaša največ 150,90 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 3276,04 evra.

Svet zavoda je 26. februarja sprejel sklep o izredni uskladitvi pokojnin v višini enega odstotka, vlada pa je soglasje k sklepu dala 12. marca. Izredna uskladitev bo izvedena 29. maja skupaj s poračunom od 1. marca.

Za en odstotek se bodo izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali za februar oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene letos. Pokojnina v višini denimo 1000 evrov, izredno usklajena v višini enega odstotka, bo tako deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Najnižja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine, ki od 1. marca znaša 1289,78 evra, je pred tem datumom znašala 1277,01 evra oziroma 12,77 evra manj.