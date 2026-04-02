Slovenija

Najnižja pokojninska osnova od 1. marca znaša 1290 evrov

Ljubljana, 02. 04. 2026 12.59 pred 26 dnevi 2 min branja 80

Avtor:
STA L.M. +1
Pokojnine

Najnižja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene letos, od 1. marca znaša 1289,78 evra, če pa je pokojnina odmerjena po predpisih, veljavnih pred letom 2013, znaša 944,12 evra. Najvišja pokojninska osnova je od 1. marca 5159,12 evra, če pa je pokojnina odmerjena po predpisih, veljavnih pred letom 2013, pa 3776,48 evra, je sklenil svet Zpiza.

Nove zneske je bilo treba določiti zaradi izredne uskladitve pokojnin v višini enega odstotka s 1. marcem, je na današnji seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) povedal namestnik generalnega direktorja Danijel Kovač.

Pokojnine
Pokojnine
FOTO: Shutterstock

Najnižja pokojnina od 1. marca znaša 386,93 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine 644,90 evra, invalidska nadomestila za invalidnost, nastalo letos, pa se odmerijo najmanj od osnove v višini 819,01 evra. Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo letos, se odmeri največ v višini 3276,04 evra.

Del vdovske pokojnine, uveljavljen letos, od 1. marca znaša največ 150,90 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 3276,04 evra.

Svet zavoda je 26. februarja sprejel sklep o izredni uskladitvi pokojnin v višini enega odstotka, vlada pa je soglasje k sklepu dala 12. marca. Izredna uskladitev bo izvedena 29. maja skupaj s poračunom od 1. marca.

Za en odstotek se bodo izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali za februar oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene letos. Pokojnina v višini denimo 1000 evrov, izredno usklajena v višini enega odstotka, bo tako deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Najnižja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine, ki od 1. marca znaša 1289,78 evra, je pred tem datumom znašala 1277,01 evra oziroma 12,77 evra manj.

pokojnine pokojninska osnova ZPIZ
cool1
03. 04. 2026 13.31
Zbrišite že enkrat ta članek, zadosti se delate norca iz upokojencev, ni treba tudi za 1. april !
Rookoko
03. 04. 2026 13.01
Kako netransparentnen clanek…preberes in nic jasno.
ajdanakolesu
03. 04. 2026 12.42
Meni so vse uskladitve v tekočem obdobju v 5 totalno nesprejemljive, krivične, špekulativne in gradijo socialne reveže. Osnovna pokojnina je znana in pika. Draginjski dodatki pa bi morali biti v vsoti in ne po %. Zakaj ? Zato ker je osnovna pokojnina minulega varčevanja. Draginja pa je danes in ne pred 20-30 leti kot jo odmerja ZPIZ. Vsi upokojenci bi morali prejeti enak znesek, 20€ ali 30€ ali 100€...tako pa dobimo neke izmišljene procente na minulo delo eni dobijo 4€ drugi 50€. Zakaj se povečuje osnovna pokojnina če ta ni bila vplačana. Gre se za podražitve življenskih stroškov in to je osnovni namen-razlog za povišanje pokojnine. Da se umetno povišuje pokojnina v % je goljufanje in kraja proračuna brez primere. Tisti z visokimi pokojninami niso vplačali toliko kot jim politiki namenjate.Zakaj njim po 100-300€ dvigujete pokojnino s % ? Nesramno, kot da si medicinska sestra ne zasluži več kot 30€ ? Kajti govorimo o draginjskem dodatku k pokojnini ne o vplačilih za pokojnino.
lepdanvsakdan
03. 04. 2026 09.53
več prispevkov višja osnovna plača več pokojnine...če pa ste želeli zgolj imeti denar v delovnem obdobju ste bli pa na minimalcu in zato taka pokojnina ne gelde na delovno dobo
BRABUS1
03. 04. 2026 09.42
Če levičarji golobarji ne bi toliko kradli bi 3 miljarde letno lahko upokojencem in drugim razdelili.Pa 300 tisoč bedakov še kar voli te kradljivce brezobrazne.Gospodje procenti se vam smejejo norci.Upam,da ti zagamanci se za vedno iz politike naženejo.
sbštajerec
03. 04. 2026 20.48
Čemu nervoza?
zmerni pesimist
03. 04. 2026 09.10
Je lepo se pa vidi napisano
?rni Ov?ar
03. 04. 2026 08.12
Kaj pomeni minimalna pokojnina ????? Jaz 40 let delovne dobe cca 700€
lepdanvsakdan
03. 04. 2026 09.53
Odvisno koliko si odvajal/a prisprevkov državi
ajdanakolesu
03. 04. 2026 12.47
Ni res ! Osnova je bila izračunana za vse po vplačanih prispevkih, razlika pa nastaja zaradi kasnejših % ki povečujejo razliko med upokojenci po 10-20-30 letih. Tako ostanejo eni v socialnem minimumu drugi poletijo med visok standard. Ker osnovo spreminjajo z % na podlagi draginje in ne vplačil.
Eksiflajs96
02. 04. 2026 21.07
Kaj se napihujete ko žabe, sej ste ga volil 4 leta nazaj, pa tapametni ste ga se enkrat. Ja osel gre samo enkrat na led, ampak pri dolocenih prebivalcih slovenije se kaze da so bolj zabit od osla..
agent.brinko
03. 04. 2026 10.15
vaš osel pa še ni dojel, da ga narod ne mara
BMReloaded
02. 04. 2026 20.40
O kaksnih zneskih se v slovenistanu pogovarjamo....sram me je, da sem slovenistanec...pa to.
Watcherman
02. 04. 2026 20.02
Tisti,ki niste zaposleni pokojnine sploh imeli ne boste brez delovne dobe brihte lene brezposelne.Lp
GLAVAČ
02. 04. 2026 19.46
Minimalna pokojnina bi morla biti najmanj 2500€,minimalna plača pa 3000€,pri takšnih cenah v trgovini.
Brus123
02. 04. 2026 20.31
Pokojnina bi bila lahko vsaj 2 jurja, če ne bi bilo podražitev.
Gutenberg
02. 04. 2026 19.43
V javnem sekorju je zaposlenih 190.000 ljudi, ki v pokojninsko blagajno neto praktično ne vplačajo popolnoma nič. Plače dobijo iz proračuna, prispevki se vrnejo v proračun. Torej NIČ, kdo ne razume? Kot bi na bankomatu dvignil 100€ in takoj nato v banki naredil polog 100€in rekel 'sem dodal 100€ na račun'. Zato je strošek plač za JS manjši, izplačujejo si pa večje zneske in imajo posledično višje penzije, ki jim jih plačujemo (spet) drugi. Pa še drugi steber se jim vplačuje ...
Anion6anion
02. 04. 2026 21.47
Pozabil si le še dodati , da imajo doživljenjsko zagotovljeno službo v javnem.sektorju
MiskoPol
02. 04. 2026 19.41
Ali kdo ve, ali je te podatke še možno dobiti v kakem Uradnem listu ali bomo po novem to morali iskati v gostilniških debatah?
kr en 123
02. 04. 2026 19.26
Če bi imeli ljudje kaj v glavi, bi se lahko vsak upokojil vsaj z 1 mio eur... malo vam peša matematika in malo preveč se zanašate na državo...
Mekenzi
02. 04. 2026 19.25
Laž tako kot, vsa Vlada in Država Laž, na Laž nazadnje pa 780,eurov penzije, za več kot 40let dela če imaš minimalno plačo, ne dobiš niti 750 eurov saj ti se Golob uzame avtomatsko za zzzs in dolgotrajna oskrba pa dobim malo čez 700eurov,banda. 🥵🥷🇸🇮
kekyooo
02. 04. 2026 19.31
halo,zemlja kliče Mekenzi --- govora je o bruto zneskih
slayer2
02. 04. 2026 19.11
Ne napišejo pa,da je to bruto znesek in s tem si lahko samo tazadnjo ubrišeš,važno je koliko ti dobiš na račun in to je -37% od tega zneska,banda zavajajoča!!!
Dragica Cegler
02. 04. 2026 18.22
Rok 1211 Zazeni možgane.1290e je najnižja osnova to je plača IZ 1290e pa ko greš v penzijo ti izračuajo 63%,,to je okrog 800 e ,isto kot sedaj,le da se no delalo 2 leti dlje.
Gamser
02. 04. 2026 18.21
Najnižja pokojninska osnova od 1. marca znaša 1290 evrov.Kaj pa tiste, ki so nekaj centov več. Vlada uvaja uravnilovko tako pri pokojninah, kot pri najnižjih plačah. Najbolje bi bilo, da vlada tistim ,ki so delali samo 15 let da in izplačuje 1500 evrov, tistim , ki pa so delali 40 let pa minimalca 870 evrov. Verjetno je to njihov cilj, ker bi jih lahko lenuhi , ki nikoli niso nič delali in ne plačevali prispevkov v ZPIZ bili sedaj bolj zaslužni in bi takšno vlado podprli ter jim pripada dostojna pokojnina. Vprašam vas , ali se sploh splača delati, če pa lahko živiš od podpore države.
Dragica Cegler
02. 04. 2026 18.16
Kakorkoli že Ja ,pa pokojnina bo ista.Ne bo 1290e,ampak je to najnižja osnova za izračun,se pravi plača za izračun ko oa to pretvoril v penzijo,pa znese 63% od 1290,to je okrog 830.Ampak ljudje sedaj mislijo da jim je Golob zrihtal 1290e penzije.Ubistvu bo pa takšna kot je sedaj le 2 leži več bodo delali..
