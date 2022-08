VisitZasavje – skupna kampanja za promocijo celotne zasavske regije

Odkrivaj, pristno uživaj in na spletu deli lepote zasavske regije je vodilo kampanje #VisitZasavje. S prvim avgustom se je začela skupna akcija za izboljšanje turistične prepoznavnosti zasavske regije. Kampanja je nastala na pobudo Regionalne razvojne agencije Zasavje, snovala in zasnovala pa se je v sodelovanju z organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področju zasavskega turizma. Potekala bo avgusta in septembra 2022. Vabljeni, da se kampanji pridružite tudi vi! Kako? Preberite spodaj.

Organizatorji kampanje #VisitZasavje vabijo prav vse prebivalce zasavja, da v obdobju med 1. 8. 2022 in 30. 9. 2022 obiščejo vse štiri občine zasavske regije (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litijo). Namen kampanje je spodbuditi lokalno prebivalstvo in obiskovalce, da raziščejo zasavsko regijo ter svoja doživetja delijo na družbenih omrežjih za povečanje prepoznavnosti regije kot edinstvene turistične destinacije. V vsaki občini obiščite eno točko (turistično znamenitost oz. turistično točko, zanimivost, dogodek, gostišče, lokacijo v naravnem okolju ipd.), na lokaciji se fotografirajte ali pripravite kratek video. Fotografijo oz. posnetek objavite na Facebooku ali Instagramu in objavo nujno označite z besedilom #VisitZasavje (dobrodošlo bo, da besedilo #VistiZasavje izdelate še v fizični obliki, npr. napišete na list papirja in se z njim fotografirate/posnamete). Ustrezno označene objave bomo organizatorji natančno in ažurno spremljali ter jih podelili na Facebook strani VisitZasavje , ki smo jo odprli za potrebe kampanje. Dobrodošlo bo, da v objave vključite vaše vtise ob obisku, zapišete dodatne oznake (npr. #PotSrečno), dopišete kakšno zanimivost ipd. Izbrane objave bomo podelili tudi na spletnih mestih in profilih sodelujočih organizacij, pojasnjuje Luka Devetak iz RRA Zasavje. K aktivnem sodelovanju v kampanji #VisitZasavje vas bodo dodatno spodbujali zasavski gostinski ponudniki, ponudniki turističnih storitev, društva, organizatorji dogodkov, rokodelci in ostali ponudniki. Sodelujoči ponudniki bodo podeljevali vzpodbude oz. nagrade tistim, ki bodo v času kampanje v vsaki zasavski občini obiskali po eno točko in med njimi seveda tudi njihovo lokacijo.

Organizatorji k sodelovanju vabijo najrazličnejše ponudnike iz zasavske regije. Za sodelovanje v kampanji ponudnik po kratkih navodilih pripravi video, ga objavi na Facebooku ali Instagramu in ga označi z #VisitZasavje. Organizatorji so pripravili kratka in natančna navodila, kako sodelovati v kampanji #VisitZasavje.



Navodila za sodelovanje v kampanji so prebivalcem in obiskovalcem na voljo TUKAJ .

Navodila za sodelovanje v kampanji #VisitZasavje so ponudnikom na voljo TUKAJ

Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje poudarjajo, da je za razvoj konkurenčnega turizma in izboljšanje prepoznavnosti zasavske regije potrebno delovati regionalno, izkoristiti sleherne zasavske potenciale in si skupaj prizadevati za razvoj edinstvene destinacije, ki bo prepoznavna doma in v mednarodnem prostoru. Potencial regije za razvoj turizma je precejšen, obetavni so tudi evropski in nacionalni programi. Agencija trenutno izvaja dva mednarodna projekta za spodbujanje razvoja turizma (projekt Pronacul v okviru programa Interreg Adrion in projekt Ramsat v okviru programa Interreg Europe).

S kampanjo #VisitZasavje smo sprožili povezovanje med turističnimi organizacijami in posamezniki na operativni ravni in naredili korake v smeri razvoja enotne blagovne oz. promocijske znamke. Poleg tega smo zasnovali kampanjo, ki je odprta za vse. Želimo, da o zasavski regiji pripovedujejo in jo promovirajo ljudje, ki tukaj živijo oz. so z regijo povezani. Tako bomo naše kraje predstavili v najbolj pristni in privlačni luči. Vabljeni, da se nam pridružite pri promociji zasavske regije, je povedal Kristijan Adamlje iz RRA Zasavje.

V delovni skupini za pripravo kampanje #VisitZasavje so sodelovali: Regionalna razvojna agencija Zasavje, Razvojni center Srca Slovenije, TIC Litija, TIC Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi, RMED Srečno Zagorje, Virtualni muzej rudarstva 4. dritl, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Zavod za mladino in šport Trbovlje, Kareta Turizem, Regijska turistična zveza KUM, Regionalni center NVO, Vlado Poredoš, turistični vodič po zasavski regiji, in drugi.