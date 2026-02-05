Minimalna plača dvignila urne postavke za dijake, študente in upokojence

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil državni sekretar na ministrstvu Dan Juvan, minimalna bruto urna postavka za študentsko in dijaško delo z današnjim dnem znaša 8,98 evra, kar pomeni, da se je glede na dozdajšnji znesek, postavljen pri 7,34 evra, zvišala za 23 odstotkov. "Gre za najvišji posamezni dvig minimalne urne postavke za študente doslej," je poudaril Juvan. Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov namreč ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za poln delovni čas. Upošteva se, da povprečna mesečna delovna obveznost za poln delovni čas znaša 165 ur. Ta postavka se sicer ne zvišuje le na podlagi minimalne plače, temveč tudi zaradi sprememb, ki jih je uvedel zakon za urejanje položaja študentov, ki ga je DZ sprejel lansko zimo, je spomnil državni sekretar.

Denar (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Zvišal se bo tudi najvišji dovoljeni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev. Ta ne sme presegati 12-kratnika minimalne plače in bo v letu 2026 znašal 17.782,56 evra bruto (prej 15.332,64 evra bruto). Najnižja bruto urna postavka, ki se določi s preračunom minimalne plače na uro dela ob upoštevanju povprečne mesečne delovne obveznosti 174 ur, bo od 1. marca 2026 do vključno 28. februarja 2027 za okoli 16 odstotkov višja in bo znašala 8,52 evra (prej 7,34 evra). Prav tako se je skladno z novo višino minimalne plače s 1. februarjem spremenila cena urne postavke osebne asistence, in sicer se je zvišala z dosedanjih 17,98 evra na 20,90 evra bruto. Urna postavka, ki jo izvajalec osebne asistence plača osebnemu asistentu, ki delo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik, se je z 12,90 evra zvišala na 13,90 evra bruto. Z lani sprejeto novelo zakona o urejanju trga dela se zvišujejo še plačila za udeležence javnih del. Ti so po novem upravičeni do plače najmanj v višini minimalne plače, zneski pa se proporcionalno zvišujejo glede na stopnjo izobrazbe.

Dan Juvan FOTO: Bobo