Slovenija

Minimalna plača dvignila urne postavke za dijake, študente in upokojence

Ljubljana, 05. 02. 2026 13.33 pred 1 uro 3 min branja 105

Avtor:
STA L.M.
Študentsko delo

Dvig minimalne plače na 1481,88 evra bruto vpliva na več zakonsko določenih minimalnih urnih postavk, ki veljajo za dijaško in študentsko delo, začasno in občasno delo upokojencev, osebno asistenco ter udeležbo v javnih delih. Višje je tudi denarno nadomestilo za brezposelnost, so pojasnili na ministrstvu za delo.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil državni sekretar na ministrstvu Dan Juvan, minimalna bruto urna postavka za študentsko in dijaško delo z današnjim dnem znaša 8,98 evra, kar pomeni, da se je glede na dozdajšnji znesek, postavljen pri 7,34 evra, zvišala za 23 odstotkov. "Gre za najvišji posamezni dvig minimalne urne postavke za študente doslej," je poudaril Juvan.

Zakonsko določena bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov namreč ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za poln delovni čas. Upošteva se, da povprečna mesečna delovna obveznost za poln delovni čas znaša 165 ur.

Ta postavka se sicer ne zvišuje le na podlagi minimalne plače, temveč tudi zaradi sprememb, ki jih je uvedel zakon za urejanje položaja študentov, ki ga je DZ sprejel lansko zimo, je spomnil državni sekretar.

Denar (slika je simbolična)
Denar (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Zvišal se bo tudi najvišji dovoljeni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev. Ta ne sme presegati 12-kratnika minimalne plače in bo v letu 2026 znašal 17.782,56 evra bruto (prej 15.332,64 evra bruto).

Najnižja bruto urna postavka, ki se določi s preračunom minimalne plače na uro dela ob upoštevanju povprečne mesečne delovne obveznosti 174 ur, bo od 1. marca 2026 do vključno 28. februarja 2027 za okoli 16 odstotkov višja in bo znašala 8,52 evra (prej 7,34 evra).

Prav tako se je skladno z novo višino minimalne plače s 1. februarjem spremenila cena urne postavke osebne asistence, in sicer se je zvišala z dosedanjih 17,98 evra na 20,90 evra bruto. Urna postavka, ki jo izvajalec osebne asistence plača osebnemu asistentu, ki delo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik, se je z 12,90 evra zvišala na 13,90 evra bruto.

Z lani sprejeto novelo zakona o urejanju trga dela se zvišujejo še plačila za udeležence javnih del. Ti so po novem upravičeni do plače najmanj v višini minimalne plače, zneski pa se proporcionalno zvišujejo glede na stopnjo izobrazbe.

Dan Juvan
Dan Juvan
FOTO: Bobo

Zaradi dviga minimalne plače bodo tako plače udeležencev javnih del letos znašale od 100 do 125 odstotkov minimalne plače oz. od 1481,88 do 1852,35 evra bruto. Ob tem je izrecno določena tudi obveznost izvajalcev javnih del, da udeležencem poleg plače zagotovijo vse druge prejemke iz delovnega razmerja, na primer prehrano, prevoz, regres, je izpostavil Juvan.

Noveliran zakon o urejanju trga dela zvišuje tudi najnižje in najvišje denarno nadomestilo za brezposelnost, ki se zavarovancu izplačuje glede na trajanje brezposelnosti. Od 1. januarja tako najnižji znesek nadomestila znaša 1037,32 evra, najvišji pa 1926,44 evra bruto. Lani je najnižje nadomestilo za brezposelnost znašalo 530 evrov, najvišje pa 892 evrov bruto.

Minister za delo Luka Mesec je minuli petek v uradnem listu objavil sklep o višini minimalne plače v letošnjem letu. Določil jo je pri 1481,88 evra bruto, kar za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav pomeni 1000 evrov neto.

minimalna plača urna postavka študentsko delo osebna asistenca brezposelnost

Golob o očitkih glede umika publikacije: 'Še ena od izmišljotin NSi'

Dodatnih 135 milijonov evrov za popoplavno obnovo

