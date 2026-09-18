Slovenija
Višja minimalna plača, višja božičnica: letos 740,94 evra
Obvezna božičnica, ki je lani dvigovala precej prahu, tudi letos bo. Zakonsko določeni zimski regres, bo letos 740,94 evra. Ker se je letošnja minimalna plača zvišala, se je zvišal tudi znesek za božičnico, ki je vezan nanjo. In za kaj vse jo bomo porabili?
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