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Višja minimalna plača, višja božičnica: letos 740,94 evra

Ljubljana, 18. 09. 2026 20.07 pred 33 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Barbara Bašić
Božičnica

Obvezna božičnica, ki je lani dvigovala precej prahu, tudi letos bo. Zakonsko določeni zimski regres, bo letos 740,94 evra. Ker se je letošnja minimalna plača zvišala, se je zvišal tudi znesek za božičnico, ki je vezan nanjo. In za kaj vse jo bomo porabili?

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KOMENTARJI4

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prfox
18. 09. 2026 20.40
Čestike vladi za razvoj Slovenije!
Odgovori
0 0
BBcc
18. 09. 2026 20.10
Delavec pravi hvala Golob za božičnico. Brodnjak pravi hvala Janša za 16000 EUR neto na mesec več. Štrukelj pa tako pa to ne bo šlo.
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
18. 09. 2026 20.40
Božičnico da delodajalec in ne golob. Pa če se dobro spomnim, ste pravili, da bo Janša to ukinil...
Odgovori
0 0
prfox
18. 09. 2026 20.40
Branimir Štrukelj sebe nima za bogatega kljub temu, da na mesec zasluži tudi 10 ali več tisoč evrov.
Odgovori
0 0
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