Višja minimalna plača znižuje kreditno sposobnost

Nova minimalna plača namreč od januarja 2023 znaša 878 evrov neto oziroma 1.203,36 evra bruto, medtem ko je le-ta do zdaj znašala 778,48 evra neto oziroma 1.074,43 evra bruto. V Združenju opozarjajo, da bodo posledice tako visokega dviga minimalne bruto plače na najem kreditov izrazito negativne, saj se bo ob uvedbi nove minimalne plače povečal delež zaposlenih z minimalno plačo. Tudi morebitni napovedani generalni dvigi plač ne bodo imeli takojšnjega učinka na zvišanje kreditne sposobnosti, saj morajo banke in hranilnice pri minimalna upoštevati dohodke za zadnjih 12 mesecev.

Posameznik, ki prejema minimalno plačo, se tako rekoč v banki oz. hranilnici ne more zadolžiti, zdaj pa bo to še težje, opozarjajo v Združenju.

V Združenju navajajo, da imajo družine z minimalnimi do povprečnimi slovenskimi prihodki, ki predstavljajo večino vseh oziroma 70 odstotkov zaposlenih, zelo nizko kreditno sposobnost. Posameznik, ki prejema minimalno plačo, se tako rekoč v banki oz. hranilnici ne more zadolžiti. Za vsak nadaljnji evro dohodka nad minimalno plačo pa se lahko za anuiteto uporabi le 0,5 evra.

Trije scenariji

Pripravili so izračun kreditne sposobnosti za posameznika s povprečno plačo, par s povprečnima plačama in par s povprečnima plačama ter dvema otrokoma, in sicer za dobo 20 let, za katero je v bankah sklenjenih največ stanovanjskih kreditov.

Posameznik s povprečno neto plačo je pred dvigom minimalne plače lahko najel maksimalno 89.692 evrov kredita s fiksno obrestno mero, po dvigu pa bo ta znesek nižji za 17.541 evrov (72.151 evrov).

Par je lahko pred dvigom minimalne plače najel najvišji možen kredit v višini 179.385 evrov, ta znesek pa bo sedaj nižji za 35.082 evrov (144.303 evrov).

Tretji izračun pa navaja kreditno sposobnost v primeru para s povprečnima plačama ter z dvema otrokoma . Ta je pred dvigom minimalne plače znašala 90.264 evrov, po dvigu pa bo nižja za 35.082 evrov (55.182 evrov).

Več pa v priloženem dokumentu, kjer so podrobno predstavljeni vsi trije izračuni.