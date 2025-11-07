Z novembrom za vsaj 100 evrov višje plače za javne uslužbence

Višjo plačo bo prejelo 94 odstotkov javnih uslužbencev, so sporočili z ministrstva za javno upravo.
"Skladno s z novim plačnim zakonom so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila:
- s 1. januarjem 2025 - 12 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 100 evrov (če razlika ne dosega 100 evrov, se izplača v celoti),
- s 1. oktobrom 2025 - 12 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 100 evrov; če preostanek razlike ne dosega 100 evrov, se izplača v celoti),
- s 1. junijem 2026 - 12 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 70 evrov; (če preostanek razlike ne dosega 70 evrov, se izplača v celoti),
- s 1. decembrom 2026 - 15 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 50 evrov; (če preostanek razlike ne dosega 50 evrov, se izplača v celoti),
- s 1. julijem 2027 - 15 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 100 evrov; (če preostanek razlike ne dosega 100 evrov, se izplača v celoti),
- s 1. januarjem 2028 - preostanek razlike," so dvih opisali na ministrstvu.
Dvig plač v številkah
Tabela prikazuje izhodniščne plačilne razrede in višine plač (bruto) pred reformo in plačilne razrede 2028 z novimi plačami, ko bo opravljen še zadnji plačilni dvig.
Kot so že zapisali na ministrstvu, je namen plačne reforme izboljšati pogoje dela javnih uslužbencev ter vzpostaviti stabilen, motivacijsko naravnan, moderen, privlačen ter konkurenčen plačni sistem javnega sektorja, ki bo usmerjen v razvoj ter zagotavljal kakovostne javne storitve.
Ob tem se javni sektor predvsem na področju zdravstva, šolstva, sociale, uprave, javne varnosti in znanosti sooča s kadrovskim mankom. "Zasebni sektor pogosto kandidatom za zaposlitev ponuja višje plače, kar javnemu sektorju otežuje privabljanje novih zaposlenih in zadrževanje usposobljenih, skozi leta je postal nezanimiv tudi za mlade in strokovnjake." Zagotavljajo, da v novem plačnem sistemu nihče v javnem sektorju nima več osnovne plače, nižje od minimalne.
Kot smo oktobra poročali v rubriki Dejstva, je petina vseh delovno aktivnih v Sloveniji trenutno zaposlenih v javnem sektorju, skoraj 26 tisoč več kot pred desetimi leti. Julija letos je bilo – po podatkih portala plač – v javnem sektorju zaposlenih že več kot 188 tisoč ljudi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.