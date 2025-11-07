Z novembrom za vsaj 100 evrov višje plače za javne uslužbence

Višjo plačo bo prejelo 94 odstotkov javnih uslužbencev, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

"Skladno s z novim plačnim zakonom so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila:

- s 1. januarjem 2025 - 12 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 100 evrov (če razlika ne dosega 100 evrov, se izplača v celoti),

- s 1. oktobrom 2025 - 12 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 100 evrov; če preostanek razlike ne dosega 100 evrov, se izplača v celoti),

- s 1. junijem 2026 - 12 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 70 evrov; (če preostanek razlike ne dosega 70 evrov, se izplača v celoti),

- s 1. decembrom 2026 - 15 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 50 evrov; (če preostanek razlike ne dosega 50 evrov, se izplača v celoti),

- s 1. julijem 2027 - 15 odstotkov razlike, vendar ne manj kot 100 evrov; (če preostanek razlike ne dosega 100 evrov, se izplača v celoti),

- s 1. januarjem 2028 - preostanek razlike," so dvih opisali na ministrstvu.