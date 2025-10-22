Svetli način
Slovenija

Izjava poslanca o višjih plačah za koalicijo sprožila val zgražanja

Ljubljana, 22. 10. 2025 20.30 | Posodobljeno pred 20 minutami

Avtor
Kaja Kobetič
22
22

Si bodo poslanci dvignili plače, in to kar za tretjino? Po besedah Aleša Rezarja iz Gibanja Svoboda bi se državljani strinjali, da si poslanci koalicije to zaslužijo. Rezar sicer pravi, da se je šalil, njegova izjava pa je kljub temu sprožila val zgražanja med poslanskimi kolegi. "Odlepljenost od realnosti," menijo v opoziciji, "takšni predlogi ne zaslužijo resnega komentarja", so kritični tudi njegovi kolegi v koaliciji. In kaj na to pravijo državljani, ki naj bi dvig poslanskih plač podprli?

Na ponedeljkovi komisiji za nadzor javnih financ je bila vroča razprava med koalicijo in opozicijo o plačah premierjevih varnostnikov, ki so dobivali višje plače od tistih, ki varujejo ministre. "Poslancu Rezarju se 30 odstotkov razlike v plači ne zdi brutalno. Se mu zdi normalno. Predstavljajte si, da bi v državnem zboru koalicijski poslanci dobili 30 odstotkov več kot opozicijski," je problematiko plač izpostavil Anže Logar

"Jaz mislim, da bi državljani to podprli," je ob primerjavi dejal Rezar. 

Pa bi res? "Ni šans. Zakaj samo za njih? Zakaj bi eni več dobili kot drugi? Saj so bili vsi izvoljeni? Če si zaslužimo, si zaslužimo vsi. Jaz mislim, da bi morali biti vsi v to vključeni, ne samo določeni. Pravila so enaka za vse. Naj s tem pokažejo, da se bodo v dobro države temu odrekli. Vsi za vse ali pa nihče. To se mi zdi čisto absurdno," danes o predlogu na ljubljanskih ulicah pravijo mimoidoči. 

In kaj bi v praksi pomenilo, če bi poslanci koalicije, denimo pobudnik Aleš Rezar, dobili 30 odstotkov višjo plačo? Namesto dobrih 5000 evrov bruto, kolikor je prejel septembra, bi dobil 1500 evrov več, torej skoraj 7000 evrov bruto.

Koliko bi znašala 30 odstotkov višja poslanska plača?
Koliko bi znašala 30 odstotkov višja poslanska plača? FOTO: POP TV

"Z nekaj cinizma in satire sem želel zgolj opozicijskim poslancem nastaviti ogledalo," izjavo danes pojasnjuje Rezar. "Ključno sporočilo pa je, da je treba za uspešno delo ljudi tudi primerno plačati."

Odzivi iz koalicije in opozicije

A ne le državljani, do ponedeljkove izjave Rezarja so kritični tudi koalicijski partnerji, še bolj opozicija. "Takšni predlogi si pravzaprav ne zaslužijo nekega resnega komentarja, ljudje so tisti, ki ocenjujejo delo politikov, ne pa poslanci. Mislim, da toliko neke samokritike pa vendarle moramo imeti," izjavo komentira Mojca Šetinc Pašek iz SD. 

"Če se malo pošalim, bi si v tem primeru državljanke in državljani zaslužili 30 odstotkov višje plače, da nas včasih trpijo," medtem meni Matej Tašner Vatovec iz Levice. 

"Bi si celo upal trditi, da oni to resno mislijo, da si zaslužijo 30 odstotkov več. Meni se pa to zdi popolna odlepljenost od realnosti," pravi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar.

"Bi morali poslanci opozicije, ki poslušamo toliko nevednosti, toliko arogantnosti, pravzaprav zaprositi za beneficiran staž," meni Vida Čadonič Špelič iz NSi. 

"Predlagam koalicijskim poslancem, da najprej realizirajo vsaj 30 odstotkov predvolilnih obljub," predlaga Andrej Poglajen iz SDS. 

Plače poslancev bodo v prihodnjem mandatu višje

Da predloga 30-odstotnega povišanja plač koalicijskim poslancem - pravi Rezar - ne bo vložil v parlamentarno proceduro, saj je bil predlog izrečen v šali, dodaja. 

Bodo pa vsi poslanci sicer dobili višje plače v naslednjem mandatu - kot predvideva plačna reforma, od 45 do 50 odstotkov.

poslanske plače Aleš Rezar Gibanje Svoboda koalicija plačna reforma
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kick.your-ass
22. 10. 2025 20.56
Ta kekev strukl, pa izkvkja, da se morate šolniki vprasati, kaj pa ce pride za to vlada, s ehujsa vlada in bi pokojninsko zakon slabši 😂😂 dej ga nažente, skrata... Ce bo prišla hujsa vlada bo ta zakon tak spremenila v slabši... Mislkm, za bedaka vas ima
0 0
0 0
AleksanderS
22. 10. 2025 20.56
+1
Butale so tole
1 0
1 0
Rakete zemlja zrak
22. 10. 2025 20.56
+1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo to vlado.
1 0
1 0
zajebant1
22. 10. 2025 20.55
+3
Ta vlada butalska vlada
3 0
3 0
LevoDesniPles
22. 10. 2025 20.55
+1
lol javna sekta si nabrala večino na volitvah tako da si bodo lopovi kradli do samega propada države.. vprašanje če bodo v nakradenem lahko uživali XD
1 0
1 0
kick.your-ass
22. 10. 2025 20.53
+1
Probujete ha? Z dvigom... Dvig kogarkoli tam notri je sramota sa vse vililce, ce bi to dovilili. Mislim pa da bi se jih res naslo nekaj ki bi to podprli. Sicer takoj po volitvah, kasneje pa mislim da ni šanse. Pa mogoce razmisli golob, ce bo namesto sklada za božičnice in nevladne organizacije, ustanovil sklad za redke bolezni.. preden odleti
1 0
1 0
Lion90
22. 10. 2025 20.52
+3
Ljudje bi podpirali ravno obratno da vam zmanjsajo place za 30% nesposobnezi!
3 0
3 0
S.R. Butale
22. 10. 2025 20.51
+2
Ti naši modeli mislijo, da z vstopom v politiko postanejo inteligentnejši. Bolj kot seveda so. E RezAr moj rezar…
2 0
2 0
REMIGRACIJA ZDAJ
22. 10. 2025 20.51
+5
golobja gangrena uničuje državo. Na volitvah jo moramo amputirati
6 1
6 1
Cenb77
22. 10. 2025 20.50
+4
Pa tem se res keglja... zmer bolj se mi zdi da je tle res droga v igri...
4 0
4 0
Veščec
22. 10. 2025 20.50
revčki,a boste obubožal🤣😫🤧
0 0
0 0
Evropa_Evropejcem
22. 10. 2025 20.50
+6
Na prihajajočih volitvah je treba komuniste IZVREČI iz parlamenta
6 0
6 0
sektor1
22. 10. 2025 20.49
+6
Zasluženo ??? Aja, nevidno delo pa to. Prej ko zaprete vrata za sabo, bolje bo za vse.
6 0
6 0
Združene države Evrope
22. 10. 2025 20.47
+7
Jaz bi dal vsem rdečim duplo plačo, samo da se ne približajo več parlamentu. Slovenija bi doživela razcvet.
7 0
7 0
Slovenski_državljan
22. 10. 2025 20.45
+9
Referendum!!! Kdo bo zacel z zbiranjem podpisov?
9 0
9 0
Veščec
22. 10. 2025 20.47
-2
ve se kdo.vsestranski primc&co
1 3
1 3
Rože so odcvetele
22. 10. 2025 20.52
+1
Ti.
1 0
1 0
zajebant1
22. 10. 2025 20.56
Nika
0 0
0 0
fljfo
22. 10. 2025 20.44
+8
Če se šalijo v službenem času si povišice vsekakor ne zaslužijo...
8 0
8 0
jebivoje
22. 10. 2025 20.43
+11
jaz bi predlagal da že dobljene plače vrnejo, vnaprej pa naj bodo plačani po rezultatih svojega dela.
11 0
11 0
galeon
22. 10. 2025 20.42
+10
Se vid kako plitki so eni poslanci. Samo da so slišani in blebetajo nekaj v prazno.
10 0
10 0
ivan z Doba
22. 10. 2025 20.41
+8
Kopletni javni upravi, predvsem pa posrancem, je treba znižati plače za tretjino!
10 2
10 2
