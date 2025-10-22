Izjava poslanca o višjih plačah za koalicijo sprožila val zgražanja

Na ponedeljkovi komisiji za nadzor javnih financ je bila vroča razprava med koalicijo in opozicijo o plačah premierjevih varnostnikov, ki so dobivali višje plače od tistih, ki varujejo ministre. "Poslancu Rezarju se 30 odstotkov razlike v plači ne zdi brutalno. Se mu zdi normalno. Predstavljajte si, da bi v državnem zboru koalicijski poslanci dobili 30 odstotkov več kot opozicijski," je problematiko plač izpostavil Anže Logar.
"Jaz mislim, da bi državljani to podprli," je ob primerjavi dejal Rezar.
Pa bi res? "Ni šans. Zakaj samo za njih? Zakaj bi eni več dobili kot drugi? Saj so bili vsi izvoljeni? Če si zaslužimo, si zaslužimo vsi. Jaz mislim, da bi morali biti vsi v to vključeni, ne samo določeni. Pravila so enaka za vse. Naj s tem pokažejo, da se bodo v dobro države temu odrekli. Vsi za vse ali pa nihče. To se mi zdi čisto absurdno," danes o predlogu na ljubljanskih ulicah pravijo mimoidoči.
In kaj bi v praksi pomenilo, če bi poslanci koalicije, denimo pobudnik Aleš Rezar, dobili 30 odstotkov višjo plačo? Namesto dobrih 5000 evrov bruto, kolikor je prejel septembra, bi dobil 1500 evrov več, torej skoraj 7000 evrov bruto.
"Z nekaj cinizma in satire sem želel zgolj opozicijskim poslancem nastaviti ogledalo," izjavo danes pojasnjuje Rezar. "Ključno sporočilo pa je, da je treba za uspešno delo ljudi tudi primerno plačati."
Odzivi iz koalicije in opozicije
A ne le državljani, do ponedeljkove izjave Rezarja so kritični tudi koalicijski partnerji, še bolj opozicija. "Takšni predlogi si pravzaprav ne zaslužijo nekega resnega komentarja, ljudje so tisti, ki ocenjujejo delo politikov, ne pa poslanci. Mislim, da toliko neke samokritike pa vendarle moramo imeti," izjavo komentira Mojca Šetinc Pašek iz SD.
"Če se malo pošalim, bi si v tem primeru državljanke in državljani zaslužili 30 odstotkov višje plače, da nas včasih trpijo," medtem meni Matej Tašner Vatovec iz Levice.
"Bi si celo upal trditi, da oni to resno mislijo, da si zaslužijo 30 odstotkov več. Meni se pa to zdi popolna odlepljenost od realnosti," pravi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar.
"Bi morali poslanci opozicije, ki poslušamo toliko nevednosti, toliko arogantnosti, pravzaprav zaprositi za beneficiran staž," meni Vida Čadonič Špelič iz NSi.
"Predlagam koalicijskim poslancem, da najprej realizirajo vsaj 30 odstotkov predvolilnih obljub," predlaga Andrej Poglajen iz SDS.
Plače poslancev bodo v prihodnjem mandatu višje
Da predloga 30-odstotnega povišanja plač koalicijskim poslancem - pravi Rezar - ne bo vložil v parlamentarno proceduro, saj je bil predlog izrečen v šali, dodaja.
Bodo pa vsi poslanci sicer dobili višje plače v naslednjem mandatu - kot predvideva plačna reforma, od 45 do 50 odstotkov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.