Izjava poslanca o višjih plačah za koalicijo sprožila val zgražanja

Na ponedeljkovi komisiji za nadzor javnih financ je bila vroča razprava med koalicijo in opozicijo o plačah premierjevih varnostnikov, ki so dobivali višje plače od tistih, ki varujejo ministre. "Poslancu Rezarju se 30 odstotkov razlike v plači ne zdi brutalno. Se mu zdi normalno. Predstavljajte si, da bi v državnem zboru koalicijski poslanci dobili 30 odstotkov več kot opozicijski," je problematiko plač izpostavil Anže Logar.

"Jaz mislim, da bi državljani to podprli," je ob primerjavi dejal Rezar.

Pa bi res? "Ni šans. Zakaj samo za njih? Zakaj bi eni več dobili kot drugi? Saj so bili vsi izvoljeni? Če si zaslužimo, si zaslužimo vsi. Jaz mislim, da bi morali biti vsi v to vključeni, ne samo določeni. Pravila so enaka za vse. Naj s tem pokažejo, da se bodo v dobro države temu odrekli. Vsi za vse ali pa nihče. To se mi zdi čisto absurdno," danes o predlogu na ljubljanskih ulicah pravijo mimoidoči.

In kaj bi v praksi pomenilo, če bi poslanci koalicije, denimo pobudnik Aleš Rezar, dobili 30 odstotkov višjo plačo? Namesto dobrih 5000 evrov bruto, kolikor je prejel septembra, bi dobil 1500 evrov več, torej skoraj 7000 evrov bruto.