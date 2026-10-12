Višja sezona obračunavanja omrežnine: toliko boste po novem odšteli

Novembra se vrača višja sezona omrežnine, zato bodo stroški v najbolj obremenjenem časovnem bloku znova višji. Za omrežnino bo na položnicah za elektriko v prihodnjih mesecih povprečni gospodinjski odjemalec mesečno plačal 24 evrov oziroma slabih šest evrov več kot v pretekli višji sezoni.

Po izračunih Agencije za energijo bo zvišanje najnižje pri gospodinjstvih s toplotno črpalko, najvišje pa pri odjemalcih, ki toplotno črpalko kombinirajo s sončno elektrarno. Kljub temu bomo na letni ravni plačali manj, kot smo po stari metodi obračunavanja, pravi direktorica agencije Duška Godina. "Če seštejemo vse mesečne stroške, tako v nižji sezoni, ko je nižja, in štiri mesece, ko je višja, če to seštejemo na letni bo v celem letu odjemalec plačal 18 odstotkov manj omrežnine, kot jo je leta 2024."

Omrežnina v povprečju predstavlja približno 27 odstotkov končnega računa za elektriko, cena električne energije 64 odstotkov, preostalih devet odstotkov pa odštejemo za davke, prispevke in trošarine. Pa se bodo to zimo povišale tudi postavke cen elektrike, ki predstavljajo največji strošek na položnicah?

"Ceniki so več ali manj določeni, kaj posebej odstopanj do novega leta sploh ne, po novem letu mogoče kakšna malenkost." Tako prvi mož Energetike Ljubljana Samo Lozej pred slabima dvema tednoma, podobno pa danes tudi ostali dobavitelji. ECE in Energija Plus pravita, da cen elektrike trenutno ne nameravata zvišati, največji dobavitelj pri nas GENI pa vztraja pri zavezi, da cen za svoje odjemalce ne bo spreminjal do konca prihodnjega leta.