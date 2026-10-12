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Slovenija

Višja sezona obračunavanja omrežnine: toliko boste po novem odšteli

Ljubljana, 12. 10. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
Danica Jovanović
Luč

Bliža se višja sezona obračuna omrežnine, zaradi katere bodo povprečna gospodinjstva za omrežnino mesečno odštela slabih šest evrov več kot v enakem obdobju lani. Bolj konkretno to pomeni, da bomo na mesec za omrežnino v povprečju odšteli 24 evrov. Kljub temu pa odjemalci na letni ravni plačamo manj, kot smo pred dvema letoma, torej pred tem, ko je v veljavo stopil drugačen sistem obračunavanja omrežnine, pravijo na Agenciji za energijo.

Novembra se vrača višja sezona omrežnine, zato bodo stroški v najbolj obremenjenem časovnem bloku znova višji. Za omrežnino bo na položnicah za elektriko v prihodnjih mesecih povprečni gospodinjski odjemalec mesečno plačal 24 evrov oziroma slabih šest evrov več kot v pretekli višji sezoni.

Po izračunih Agencije za energijo bo zvišanje najnižje pri gospodinjstvih s toplotno črpalko, najvišje pa pri odjemalcih, ki toplotno črpalko kombinirajo s sončno elektrarno. Kljub temu bomo na letni ravni plačali manj, kot smo po stari metodi obračunavanja, pravi direktorica agencije Duška Godina. "Če seštejemo vse mesečne stroške, tako v nižji sezoni, ko je nižja, in štiri mesece, ko je višja, če to seštejemo na letni bo v celem letu odjemalec plačal 18 odstotkov manj omrežnine, kot jo je leta 2024."

Omrežnina v povprečju predstavlja približno 27 odstotkov končnega računa za elektriko, cena električne energije 64 odstotkov, preostalih devet odstotkov pa odštejemo za davke, prispevke in trošarine. Pa se bodo to zimo povišale tudi postavke cen elektrike, ki predstavljajo največji strošek na položnicah? 

"Ceniki so več ali manj določeni, kaj posebej odstopanj do novega leta sploh ne, po novem letu mogoče kakšna malenkost." Tako prvi mož Energetike Ljubljana Samo Lozej pred slabima dvema tednoma, podobno pa danes tudi ostali dobavitelji. ECE in Energija Plus pravita, da cen elektrike trenutno ne nameravata zvišati, največji dobavitelj pri nas GENI pa vztraja pri zavezi, da cen za svoje odjemalce ne bo spreminjal do konca prihodnjega leta.

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KOMENTARJI22

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Rdečimesečnik
12. 10. 2026 21.27
To je še ples
Odgovori
0 0
Thor10
12. 10. 2026 21.24
Sigurne ne plačamo manj, drugače ne bi sprejeli zakona
Odgovori
0 0
ZIPPO
12. 10. 2026 21.14
Medtem ko je Golobova Vlada sprejela Zakon o omrežnini in najdražji tarifni razred določila pozimi,ko porabimo največ elektrike,so Golob in njegovi VES ČAS kradli prav ta denar,ki smo ga mi DRŽAVLJANI DAVKOPLAČEVALCI metali v državno vrečo.LOPOVI❗
Odgovori
-2
3 5
REAList7
12. 10. 2026 21.17
Za omrežnino je pristojna Agencija za energijo, ki je regulator in neodvisni organ. Niti Golob niti takratna vlada ni imela nobenega vpliva na določitev omrežnine. Zato je to, kar si napisal, popolnoma neresnično.
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-1
1 2
Heprk
12. 10. 2026 21.18
sj mas zdj prevaro od vlade, nj uredijo al bodo nadaljevali s prevarani tudi vas zveste.
Odgovori
-2
0 2
krENkmet
12. 10. 2026 21.13
Kljub spremembi obračuna še vedno plačujem praktično isto, kot prej - pazimo, da res kje kakšna luč ne gori za brez veze in to je to. Tisti butalci pa ,ki ste šli spreminjat moč varovalk pa si lahko čestitate.
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+0
1 1
jurist
12. 10. 2026 21.07
Bodimo pošteni, tisti, ki imamo sončne elektrarne plačujemo več kot nam je bilo predstavljeno. To ni pošteno.
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+2
4 2
krENkmet
12. 10. 2026 21.11
Kdo vam je kriv, če verjamete tej zeleni agendi !!! ...saj vaši električni avtomobili tudi bolj uničujejo asfalt zaradi večje teže - koliko pa plačujete cestni sklad ?...nič več ,kot mi ostali ! ...
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+1
4 3
igornov
12. 10. 2026 21.05
Glede na to, da svet deluje samo še na kapitalu ali dobičku, težko verjamem v to, da bomo plačali 18 odstotkov manj, kot pred uvedbo omrežnine. Valjda ne bodo prekupčevalci z energenti pljunili v lastno skledo in se odpovedali dobičkom. A res mislijo, da smo v SLO vsi nepismeni?
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+3
3 0
Hellcat
12. 10. 2026 20.59
spet neko nabijanje.....kako pa kaj nafta?
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
12. 10. 2026 20.39
Kolk je zdej....2 ali 24 evrov....banda
Odgovori
+3
4 1
bandit1
12. 10. 2026 20.32
Počivalo je mojemu sosedu ki mu je slučajno vse pogorelo z njegovo pomočjo da je kupil še hale za 1 mio € in sedaj ima še na račun države elektrarno na strehi in nam jo prodaja.
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+1
3 2
Delavec_Slo
12. 10. 2026 20.32
Aja, spet ponoven nateg!
Odgovori
+2
3 1
bandit1
12. 10. 2026 20.30
Agregat in nafta iz sosedje je cenejša.
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
12. 10. 2026 20.27
Dobro so nategnil ves narod, nizj visja tarifa. ZEPARIJA se dogaja eni bigatijo zaradi tega.
Odgovori
+5
7 2
SDS_je_poden
12. 10. 2026 20.24
Kako se spet vse draži, če je pa Jufka na oblasti?
Odgovori
+6
14 8
lokson
12. 10. 2026 21.11
Aja!! Kdo pa je avtor tega?? Jufka??
Odgovori
+2
2 0
JanezNovak13
12. 10. 2026 20.23
Zadnja položnica za elektriko je bila 12 EUR. Pazite na bloke in čas uporabe velikih odjemalcev.
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
12. 10. 2026 20.46
12€?????? Jaz imam 190€.
Odgovori
+2
2 0
jablan
12. 10. 2026 21.00
moja 91 e za 4 stanovanja
Odgovori
-1
1 2
JanezNovak13
12. 10. 2026 21.26
@soča: znižaj tudi moč obračunskim blokom. Paziti moraš, da ne presežeš te moči (veliki porabniki ne smejo biti istočasno vključeni ipd.). Perem v najcenejšem bloku, pečice nimam, kuham med 14 in 16. uro. Se pa z novim letom intervali blokov spremenijo.
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0 0
čevapgpt
12. 10. 2026 20.22
to je navadno ropanje naroda
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+6
8 2
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