Slovenija

Višja starostna meja za vožnjo skirojev in skuterjev

Ljubljana, 06. 11. 2025 19.49

Tanja Volmut
Kakšni so odzivi na predlagani dvig najnižje starostne meje za voznike lahkih motorjev, skuterjev in električnih skirojev? Če bo predlog sprejet, bodo skuterje in električne skiroje lahko vozili le starejši od 15 let, trenutno pa je ta meja postavljena pri 12 letih, če ima otrok kolesarsko izkaznico.

motor skuter starostna omejitev električni skiro električni skiroji skuterji starostna meja zakonodaja prometna varnost
