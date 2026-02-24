Višje cene goriva

Naslovnica
Ljubljana, 24. 02. 2026

STA
Opolnoči so se regulirane cene naftnih derivatov zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 1,5 centa na 1,436 evra, dizelsko gorivo za 0,3 centa na 1,465 evra za liter in kurilno olje za 0,3 centa na 1,071 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 9. marca. Vlada trošarin ni spremenila, nespremenjene so ostale tudi marže trgovcev, je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

