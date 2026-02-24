Višje cene goriva

Cene bodo veljale do vključno 9. marca. Vlada trošarin ni spremenila, nespremenjene so ostale tudi marže trgovcev, je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.