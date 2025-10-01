Višje cene hrane: kaj predlaga ministrica?

Deležniki v verigi preskrbe s hrano so na sestanku pri kmetijski ministrici Mateji Čalušić razpravljali o stanju na trgu zaradi višjih cen hrane, ki še vedno najbolj poganjajo inflacijo. Konkretnih ukrepov niso dorekli, popis cen košarice živil se zdi nekaterim neprimeren. Potrebne so sistemske rešitve, je povedala Čalušićeva.

Ukrepe na področju oblikovanja cen hrane je prejšnji teden v odgovoru na poslanska vprašanja v DZ napovedal premier Robert Golob. Zaradi podražitev, zlasti hrane, se pripravljajo novi ukrepi, je dejal. "V preteklosti smo že bili uspešni, če bo treba, bomo to ponovili, tudi regulacijo cen," je dejal. Čalušićeva je danes povedala, da so deležniki v verigi preskrbe s hrano na današnjem sestanku predstavili težave in izzive, ki so jih prepoznali vsak v svojem sektorju. "Torej, kje se je dvignila cena v primarni pridelavi, kasneje predelavi, pri odkupu ... vse do trgovine, kar največkrat občutimo potrošniki, ko gremo po nakupih," je dejala.

Mladi kmeti obiskali ministrico FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Predstavljena izhodišča bodo zdaj po njenih besedah zbrali v enoten dokument in pozneje o tem razpravljali s strokovnimi inštitucijami, tudi svetom za cene, da bi potencialno lahko sprejeli odločitve za kakršenkoli ukrep, kako bi omejili rast cen hrane in zaščitili slovenskega potrošnika. "Predvsem pa je bilo izpostavljeno, da si želimo bistveno več slovenske hrane na slovenskih policah," je še dejala. "Cilj je, da slovenski državljani lahko kupujejo slovensko hrano po dostopni ceni in na drugi strani, da bo kmet dobil pravično plačilo za svoj proizvod," je povzela. Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so po njenih besedah povedali, da primarna dejavnost nima in ni imela vpliva na podražitev cene hrane. Predstavniki rejcev so kot največjo težavo navedli, da ni možnosti odkupa slovenskih telet, ker se vsa izvozijo, tako da tudi oni nimajo vpliva na dvig cene hrane. V Trgovinski zbornici Slovenije pa so izpostavili, da so se se maloprodajne cene v trgovinah zvišale za manj kot pa dobavne cene.