Slovenija

Višje cene hrane: kaj predlaga ministrica?

Ljubljana , 01. 10. 2025 14.12 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
31

Deležniki v verigi preskrbe s hrano so na sestanku pri kmetijski ministrici Mateji Čalušić razpravljali o stanju na trgu zaradi višjih cen hrane, ki še vedno najbolj poganjajo inflacijo. Konkretnih ukrepov niso dorekli, popis cen košarice živil se zdi nekaterim neprimeren. Potrebne so sistemske rešitve, je povedala Čalušićeva.

Ukrepe na področju oblikovanja cen hrane je prejšnji teden v odgovoru na poslanska vprašanja v DZ napovedal premier Robert Golob. Zaradi podražitev, zlasti hrane, se pripravljajo novi ukrepi, je dejal. "V preteklosti smo že bili uspešni, če bo treba, bomo to ponovili, tudi regulacijo cen," je dejal.

Čalušićeva je danes povedala, da so deležniki v verigi preskrbe s hrano na današnjem sestanku predstavili težave in izzive, ki so jih prepoznali vsak v svojem sektorju. "Torej, kje se je dvignila cena v primarni pridelavi, kasneje predelavi, pri odkupu ... vse do trgovine, kar največkrat občutimo potrošniki, ko gremo po nakupih," je dejala.

FOTO: Damjan Žibert

Predstavljena izhodišča bodo zdaj po njenih besedah zbrali v enoten dokument in pozneje o tem razpravljali s strokovnimi inštitucijami, tudi svetom za cene, da bi potencialno lahko sprejeli odločitve za kakršenkoli ukrep, kako bi omejili rast cen hrane in zaščitili slovenskega potrošnika. "Predvsem pa je bilo izpostavljeno, da si želimo bistveno več slovenske hrane na slovenskih policah," je še dejala.

"Cilj je, da slovenski državljani lahko kupujejo slovensko hrano po dostopni ceni in na drugi strani, da bo kmet dobil pravično plačilo za svoj proizvod," je povzela.

Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so po njenih besedah povedali, da primarna dejavnost nima in ni imela vpliva na podražitev cene hrane. Predstavniki rejcev so kot največjo težavo navedli, da ni možnosti odkupa slovenskih telet, ker se vsa izvozijo, tako da tudi oni nimajo vpliva na dvig cene hrane. V Trgovinski zbornici Slovenije pa so izpostavili, da so se se maloprodajne cene v trgovinah zvišale za manj kot pa dobavne cene.

Na sestanku so omenili tudi projekt popisa cen košarice osnovnih živil, ki se je v Sloveniji izvajal od jeseni 2022 do začetka leta 2024. Danes se nekaterim oživitev tega projekta ne zdi primerna. Bolj smiselno bi se jim denimo zdelo spremljati desetletno povprečje dvigovanja oz. padanja cen. Kratkoročno spremljanje cen ne pokaže prave slike, je dejala ministrica.

Opozorila je, da bi bila regulacija cen lahko zelo občutljiv korak in bi lahko imela nasproten učinek. Glede znižanja davka na dodano vrednost za izbrana osnovna živila, ki ga predlagajo v NSi, pa je dejala, da bi to zelo vplivalo na proračun, zato se brez predstavnikov ministrstva za finance o tem ne morejo pogovarjali. Se ji pa zdi na kratek rok to zelo populističen ukrep.

"Odgovor ni enostaven, potrebne so sistemske rešitve," je dejala o želji vseh navzočih po zamejitvi rasti cen hrane. Ob tem se je vprašala, ali v celotnem kmetijskem sektorju in agroživilski verigi delajo vse tako, kot je prav, ali pa si bodo morali naliti čistega vina in ugotoviti, kaj počnejo narobe.

cene hrana ministrstvo za kmetijstvo
slovenc59
01. 10. 2025 15.25
Bolj nesposobne razen Bratuškove in tele lepotice pa še res nismo imeli v Sloveniji ! Pa smo videli in doživeli že marsikaterega butlna na ministrskem položaju ......!!!!!
ODGOVORI
0 0
Banion
01. 10. 2025 15.25
danes mi je mesar namignil da se bo nekaj vrst mesa še podražilo. Na moje začudenje je bil odgovor govedne zmanjkuje. Ja čim prej bo treba narediti ono cesto ćez savinsko da bomo potem še manj pridelali.
ODGOVORI
0 0
kle21
01. 10. 2025 15.21
+3
V sili hudi č muhe ž re..Bi se reklo ob njeni izvolitvi za ministrico.
ODGOVORI
3 0
Vselepo
01. 10. 2025 15.19
+2
Zmagalo pa bo nevidno delo, luke mesca.....
ODGOVORI
2 0
Vselepo
01. 10. 2025 15.17
+3
Nimam nic proti čalusevicevi, vendar ce je zmozen kdo brez izkusenj v kmetijstvu, hrani, itd.., to realno vodit, kot v butalah, bolj si bil nerazgledan, bolj si uspeval....
ODGOVORI
3 0
Vselepo
01. 10. 2025 15.14
+2
Najbolje spet kosarico, kot pred tremi leti, ko je bil kruh pod ceno 0, le v golobnjaku je to mozno....
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
01. 10. 2025 15.13
+2
predlaga? že dela, slo kmeta uničiti in uvaažati poceni hrano iz j.amerike.....
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
01. 10. 2025 15.13
+4
Ko so dvignili DDV iz 20%, na22%, so lagali da je to začasno. Nobena vlada ga ni vrnila nazaj, vsi so enaki lopovi. Seveda bo manj prihodkov, če bo nižji. Zmanjšajte porabo, korupcijo, vodite državo profesionalno, v okviru možnosti. Šalabajzerji nesposobni, peljete državljane v prepad. Seveda je to načrt.
ODGOVORI
4 0
2fast4
01. 10. 2025 15.08
+6
Pravi to da manj jesti in manj💩...
ODGOVORI
6 0
Hribovito2020
01. 10. 2025 15.07
+6
Ta itak ne ve kaj govori
ODGOVORI
6 0
razumi če lahko
01. 10. 2025 14.50
+4
Matematika taka ne zdrži nikakor drugače kot podražitev in podražitev ! Na eni strani visok socialni standard za vse zaposlene in nezaposlene ,, visoke plače , regres , božičnica , kratek delovnik , dosti dopusta .... potem država visoki davki , prispevki , dolgotrajna oskrba , stanovanje za vsakega v LJ. in na koncu potem poceni Slovenski izdelek to pa ne pije vode !!
ODGOVORI
4 0
Preklopnik
01. 10. 2025 14.49
+6
Regulirajo naj marže trgovin oz. naj jih izenačijo z maržami v Italiji.
ODGOVORI
6 0
JApajaDAja
01. 10. 2025 15.14
+1
je rekla-marže ukiniti....
ODGOVORI
1 0
Rookoko
01. 10. 2025 14.49
+11
V treh letih ni naredila nič!
ODGOVORI
11 0
Smuuki
01. 10. 2025 14.48
+9
Več ko razdeliš brezdelnim manjša je kupna moč vsem
ODGOVORI
9 0
Smuuki
01. 10. 2025 14.47
+9
Te njegove igre enormno vusokih davkov so pognale inflacijo navzgor. To je pa res treba bit bister da to pogruntaš. Vsak dvig ima kratkoročno korist dolgoročno škodo. Pač mešaš po večjih številkah. Zaradi tega zaslužek ni večji.
ODGOVORI
9 0
rogla
01. 10. 2025 14.46
+5
Od trgovskih požeruhov zahtevati, da je večina hrane na policah slovenskega izvora. To pa strogo(!) nadzorovati.
ODGOVORI
5 0
progresivnidaveknastanovanja
01. 10. 2025 14.48
+4
Saj niso samo trgovci krivi, bolj dobavitelji in pozresna drzava.
ODGOVORI
5 1
Potouceni kramoh
01. 10. 2025 14.48
+6
Slovenija je samo še 30% samooskrbna tko da bi brez uvoza trgovske police bile prazne.
ODGOVORI
6 0
Pikopiko
01. 10. 2025 14.46
+7
Kelnarco brez izkušenj za kmetijsko ministrico????? A je lahko še slabše?
ODGOVORI
10 3
Skinwalker
01. 10. 2025 14.45
+6
Letni zasluzek vake trgovine pove da je nabavna cena skoraj enaka kot pred corono. NEKDO TU ZELO LAŽE..
ODGOVORI
6 0
Smuuki
01. 10. 2025 14.45
+8
Vsi novi davki, višje cene goriva, se pač odraža v ceni. Je robi to šelw zdaj pogruntal? Papirnati, dr
ODGOVORI
8 0
Julijann
01. 10. 2025 14.44
+3
Potem pa bo. Še vse dražje.
ODGOVORI
3 0
