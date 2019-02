Višajo se cene obrazcev za vozniška dovoljenja in tehničnih pregledov

Vlada je v petek sprejela nov pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa. In to prinaša višje cene za razna potrdila, registrske tablice in tehnične preglede. Med drugim se tako dražijo tudi potrdila o skladnosti, soglasje k registraciji, obrazec za vozniško dovoljenje, EU prometno dovoljenje in cene identifikacije vozila.