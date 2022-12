Višje decembrske pokojnine bodo izplačane že danes

Po oceni vlade je do redne februarske uskladitve pokojnin, ki bo znašala 4,9 odstotka, višji zneski pa bodo izplačani konec februarja, še daleč. Glede na to se je odločila, da bodo nekoliko višji že prejemki za zadnja dva meseca v letošnjem letu. Višje bodo pokojnine in vsa invalidska nadomestila, razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro.

Finančne posledice ukrepa za december so ocenjene na približno 22 milijonov evrov mesečno. Sredstva za izplačilo bo zagotovil državni proračun in ne bodo šla iz pokojninske blagajne. Upokojenec s pokojnino v višini 600 evrov bo prejel 27 evrov višjo pokojnino, torej skupno 627 evrov.