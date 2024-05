Višje kazni za huligane, spremembe tudi pri prepovedih približevanja in migracijah

Kot poroča Siol, naj bi novela zakona o nalogah in delu Policije olajšala predvsem delo na področjih družinskega nasilja, huliganstva, nezakonitega priseljevanja in napadov na bankomate (t. i. skimming, cashtrapping, blackbox ).

Novost je tudi ureditev, po kateri bi lahko policisti ukrep prepovedi približevanja in udeležbe na športnih prireditvah izrekli že v primerih, ko je storilec izvrševanje dejanja ob prihodu policistov že prenehal ali pa s kraja pobegnil, pri čemer so njegova dejanja ugotovili naknadno, na primer z zbiranjem obvestil, pregledi posnetkov varnostnih kamer, prepoznavo na fotografijah in podobno.

Huje jo bodo po novem odnesli tudi huligani. Novela zakona namreč obširno naslavlja tudi problem nasilja na športnih prireditvah. Če bo novela sprejeta, bodo lahko policisti skupini navijačev, ki krši javni red in mir in kljub njihovim opozorilom tega početja ne preneha, odredili prekinitev potovanja in prepovedali dostop do kraja športne prireditve.

"S pogostim psihičnim nasiljem, ki je neredko povezano tudi z direktnimi ali prikritimi grožnjami z ubojem, pretepom, pohabitvijo, odvzemom otrok oziroma z onemogočenjem stikov z njimi ali s sorodniki in prijatelji, z namestitvijo v psihiatrijo in tako dalje, se lahko huje načne tudi zdravje žrtev, kar pogosto vodi v različne odvisnosti, psihosomatske okvare ali bolezni, v skrajnih primerih pa tudi v samopoškodovanje in samomorilnost," utemeljitev predlagane zakonske spremembe notranjega ministrstva povzema Siol.

Ministrstvo in Policija se zavzemata tudi za zaostrovanje kaznovalne politike, in sicer tako, da bi prepoved približevanja in udeležbe na športnih prireditvah z dveh podaljšali na deset let. Prepoved pa ne bi veljala le za športna prizorišča, povezana s športno prireditvijo (platoji, parkirišča, dovozne ceste, poti, ulice, ki neposredno vodijo do športnega objekta, hrib, s katerega je mogoč ogled tekme ...) in oddaljena do 500 metrov, razen če bi se zaradi specifike lokacije pokazale drugačne potrebe. Za prekrške so določene tudi višje denarne kazni, namesto današnje najnižje kazni 300 evrov bi bila zagrožena globa 2000 evrov, najvišjo globo pa so s sedanjih 800 dvignili na 5000 evrov.

Spremembe tudi na področju nezakonitega priseljevanja

Dopustno bo tolmačenje na daljavo (po telefonu ali videokonferenci), na terenu pa bodo policisti preverili tudi prstne odtise, "s čimer se zagotovi odčitanje teh vrst biometričnih podatkov na kraju z namenom primerjanja v ustreznih evidencah".

"Poleg možnosti odvzema prstnih odtisov in fotografiranja osebe, ki je poskušala nedovoljeno prestopiti ali je nedovoljeno prestopila državno mejo, se s predlagano spremembo navedeno pooblastilo širi tudi na osebo, ki ji je bila zaradi nezakonitega prebivanja v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izdana odločba o vrnitvi," so navedli v predlogu novele zakona, kot poroča Siol.

Razširitev prikritega nadzora?

Vse pogostejši so tudi napadi na bankomate, za katerimi večinoma stojijo tuje hudodelske združbe, na policiji pa predlagajo tudi razširitev nabora predmetov, za katere lahko izvajajo prikrit nadzor.

Če je po veljavni ureditvi prikrita in namenska kontrola poleg oseb mogoča le za vozila, plovila, zrakoplove ali zabojnike, bi po noveli prikrito kontrolo, ki se zdaj uporablja pri osebah, lahko izvajali še za negotovinska plačilna sredstva, motorna vozila ne glede na pogon, priklopnike z lastno težo nad 750 kilogramov, stanovanjske prikolice, plovila, zabojnike, zrakoplove, strelno orožje, prazne ukradene ali lažne uradne in druge dokumente.