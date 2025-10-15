Višje kazni za pse brez povodcev niso zalegle?

Ali višje kazni za lastnike psov, ki svojih štirinožnih prijateljev nimajo na povodcu, niso zalegle? Kršiteljev je še vedno ogromno. V slabih dveh mesecih je bilo namreč izrečenih za 44.400 evrov glob. V Društvu za zaščito živali opozarjajo, kako pomembno je, da so psi na povodcih ves čas zaradi varnosti njih samih in njihove okolice, da je tako ljudi kot psov, ki se bojijo psov, ogromno. A kdo sploh preverja kršitelje in kje? Kako strog je nadzor?