Slovenija

Višje kazni za pse brez povodcev niso zalegle?

15. 10. 2025 20.18

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Leja Hrovat
Komentarji
2

Ali višje kazni za lastnike psov, ki svojih štirinožnih prijateljev nimajo na povodcu, niso zalegle? Kršiteljev je še vedno ogromno. V slabih dveh mesecih je bilo namreč izrečenih za 44.400 evrov glob. V Društvu za zaščito živali opozarjajo, kako pomembno je, da so psi na povodcih ves čas zaradi varnosti njih samih in njihove okolice, da je tako ljudi kot psov, ki se bojijo psov, ogromno. A kdo sploh preverja kršitelje in kje? Kako strog je nadzor?

psi povodci kazni
BtpS
15. 10. 2025 21.59
Seveda ne, ce nikjer ni redarjev in policije
ODGOVORI
0 0
Bebo2
15. 10. 2025 21.59
prepovedat pse nasploh!
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
