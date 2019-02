Višje minimalne plače, nižji socialni transferji

Oko za oko, zob za zob. Tako lahko najenostavneje opišemo naslednji izračun ministrstva za delo: primer enostarševske družine, upravičene do denarne socialne pomoči, kjer otrok hodi v vrtec, njegova mama pa prejema minimalno plačo.

Mama samohranilka bo od dviga minimalne plače imela natanko nič

29 evrov višja minimalna plača sicer ne bo vplivala na otroški dodatek ali položnico za vrtec, se bo pa za skoraj povsem enak znesek znižala socialno pomoč. Mama samohranilka bo tako od dviga minimalne plače imela: natanko nič.

Kot pojasnjuje Darja Vrečko iz Sindikata uslužbencev plačne skupine J: "Glejte prvi efekt je bil, da so bili zadovoljni, vsaj en plačni razred smo dobili. A ta en plačni razred bo pri prejemnikih minimalne plače imel verjetno za posledico to, da bodo dobili manjši socialni transfer za otroka, da bodo izpadli v drugo dohodninsko lestvico, in bodo državi ta denar še z dodatkom vrnili."

Tako o dvigu minimalne plače, ki zdaj le za malo presega prag tveganja revščine, v sindikatu plačne skupine J. Anomalije se namesto zmanjšujejo, povečujejo, še opozarjajo. Medtem ministrstvo za delo zatrjuje:"Zaradi dviga minimalne plače ne predvidevamo bistvenega vpliva na socialne in družinske prejemke." A bistven vpliv je, kot pravijo v sindikatu, že en sam primer.

Veselijo se lahko socialno najbolj ogroženi

Se pa lahko za razliko od prejemnikov minimalne plače dobrih 86 milijonov težkega ukrepa, kolikor je Klampferjeva letos odmerila za javne prejemke, veselijo socialno najbolj ogroženi. Med njimi tudi družine, katerih dohodek na osebo znaša 310 evrov. Zaradi dviga mej bodo po novem uvrščeni v drugi dohodkovni razred in bodo na ta račun odslej prejemali višji otroški dodatek.