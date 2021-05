Višje nadomestilo staršem otrok s posebnimi potrebami, 13. maj ne bo državni praznik

Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih so predlagali koalicijski poslanci. Kot je dejal prvopodpisani pod predlog Aleksander Reberšek (NSi), opravljajo starši otrok, ki imajo težke in trajne bolezni, odgovorno ter psihično in fizično naporno delo. Številni so izčrpani in tudi zbolevajo za težkimi boleznimi in ni prav, da se stiske teh družin rešujejo s številnimi humanitarnimi akcijami.

Želja je, tako Reberšek, področje urediti sistemsko in zagotoviti, da bodo družine z otroki s posebnimi potrebami lahko dostojno preživele. Kot je povedal, se je pogovarjal z društvi in iniciativami, ki delujejo na tem področju, in jih pozval, da se poenotijo in skupaj predlagajo, kaj je treba narediti za izboljšanje življenja oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin.