Višje plače: kdo jih dobi, kdo jih želi, kdo jih bo plačal. Pa nova lestvica?

Takole pravijo na ministrstvu za finance: "Vlada se je v okviru dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen lani oktobra, zavezala, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz dogovora in kolektivnih pogodb, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov."



V času priprave sprememb proračuna za leto 2023 in proračuna za leto 2024 dogovor sicer še ni bil sklenjen, so pa potekala pogajanja za dvig plač med vlado in sindikati javnega sektorja. "Ker je bil cilj pogajanj med drugim tudi naslavljanje draginje in vsaj delna ohranitev kupne moči javnih uslužbencev, je bila pričakovana sklenitev dogovora, ki bo pomenila določeno povišanje plač. Večina proračunskih uporabnikov je tako že v okviru priprave proračunov za navedeni dve leti za stroške dela načrtovala določena sredstva za predvideno povečanje. Če bodo uporabniki ocenili, da jim sredstva za izplačilo plač kljub temu ne bodo zadostovala, je skladno z določbami zakona o izvrševanju proračuna mogoče zagotoviti manjkajoče pravice porabe z ustreznimi prerazporeditvami," pravijo – a brez pojasnil, kaj v praksi pomenijo "prerazporeditve".

Bonbončki, bonboniere, torte ... kdo je (vsaj delno) že dobil, kar je želel?

Aktualna vlada seveda ni edinstvena v želji, da čim prej pogasi najbolj očitno nezadovoljstvo. To so počele vse vlade pred njo. V njeni predhodnici so se celo pohvalili, da "ne gre za bonbončke, ampak bonboniere". Takrat je šlo za različne oblike pomoči državljanom, kar nekaj so v času omenjene vlade dosegli zdravniki in zobozdravniki. Takrat so bili nekateri glasovi aktualne koalicije do takšnega početja kritični, vendar pa na delitve bonbončkov in dodatne dogovore torej ni imuna niti ta vlada.