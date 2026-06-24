Višje plače poslancev novega parlamenta: koliko znašajo?

Prvo izplačilo politikov je po poročanju časnika Večer že začenši višje od 11 do 13 odstotkov, nato pa za junij sledi novo povišanje. Najnižja osnovna plača poslanca z začetnim plačnim razredom bo tako po junijskem dvigu znašala nekaj več kot 4900 evrov bruto, najvišja pa okoli 6340 evrov bruto. Ob tem pa še različni dodatki.

Do leta 2028 sledijo še trije plačni dvigi, in sicer naj bi ob koncu poslanec z začetnim plačnim razredom prejel 6430 evrov bruto, poslanec z najvišjim plačnim razredom pa 7900 evrov bruto, kakršna bi bila tudi plača vodje državnega zbora.

Zoran Stevanović je že ob tokratnem izplačilu za mesec maj prejel dobrih 7343 evrov bruto osnovne plače, piše časnik. Nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je medtem na primer za marec prejela dobrih 6531 evrov bruto.