Višje plače poslancev novega parlamenta: koliko znašajo?

Prvo izplačilo politikov je po poročanju časnika Večer že začenši višje od 11 do 13 odstotkov, nato pa za junij sledi novo povišanje. Najnižja osnovna plača poslanca z začetnim plačnim razredom bo tako po junijskem dvigu znašala nekaj več kot 4900 evrov bruto, najvišja pa okoli 6340 evrov bruto. Ob tem pa še različni dodatki.
Do leta 2028 sledijo še trije plačni dvigi, in sicer naj bi ob koncu poslanec z začetnim plačnim razredom prejel 6430 evrov bruto, poslanec z najvišjim plačnim razredom pa 7900 evrov bruto, kakršna bi bila tudi plača vodje državnega zbora.
Zoran Stevanović je že ob tokratnem izplačilu za mesec maj prejel dobrih 7343 evrov bruto osnovne plače, piše časnik. Nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je medtem na primer za marec prejela dobrih 6531 evrov bruto.
Za primerjavo, plača predsednice Nataše Pirc Musar, ki ima najvišjo funkcijo v državi, je za maj znašala dobrih 7545 evrov bruto oz. dobrih 4327 evrov neto (z dodatkom za delovno dobo), plača nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba dobrih 6872 evrov bruto, zadnja polna poslanska plača za prvaka SDS, zdajšnjega predsednika vlade Janeza Janše pa je marca znašala slabih 4683 evrov bruto.
Kakšne so plače poslancev?
Za vse osnovne bruto poslanske plače je pri junijskem izplačilu za maj šlo 439.652,60 evra, nadomestil pa je bilo za 72.972,78 evra. Skupno torej 512.625,38 evra bruto, piše Večer.
Poslanec Resnice Boris Mijič, ki se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča s hudimi obtožbami o dolgovih zaposlenim, Finančni upravi RS in podizvajalcem, odjavljanju delavcev iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov ter prikrivanju lastništva podjetja pred Komisijo za preprečevanje korupcije, je na primer prejel dobrih 4820 evrov bruto.
Nekdanja vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič, zdajšnja podpredsednica parlamenta, je za mesec maj prejela 6313 evrov bruto, vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec dobrih 6601 evro bruto, vodja poslancev SD Meira Hot dobrih 5952 evrov bruto. Plača vodje poslanske skupine Resnice Katje Kokot je medtem za maj znašala dobrih 5861 evrov bruto.
Anja Bah Žibert, Franc Breznik, Aleš Hojs in Žan Mahnič iz SDS so dobili slabih 5903, dobrih 6213, dobrih 6406 in 5549 evrov bruto, NSi-jev poslanec, zdaj minister, Janez Cigler Kralj dobrih 5988 evrov bruto osnovne poslanske plače, njegova strankarska kolega Srečko Ocvirk in Aleksander Reberšek pa dobrih 6371 in slabih 5135 evrov bruto. Jernej Vrtovec je kot poslanec maja zaslužil slabih 4920 evrov bruto.
Nova poslanca Levice in Vesne Tina Brecelj in Vladimir Šega sta prejela slabih 5250 in dobrih 5856 evrov bruto, Nataša Sukič, prav tako Levica in Vesna, je prejela dobrih 5157 evrov bruto, novopečena poslanca Luka Goršek in Matej Grah slabih 5145 in 4900 evrov bruto, Svobodina Lena Grgurevič pa dobrih 5236 evrov bruto, Andreja Katič iz Socialnih demokratov dobrih 5891 evrov bruto.
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