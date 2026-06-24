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Višje plače poslancev novega parlamenta: koliko znašajo?

Ljubljana, 24. 06. 2026 08.22 pred 1 uro 3 min branja 75

Avtor:
M.P.
Zoran Stevanović

Junija je bila izplačana prva plača novih poslancev in poslank. Te so višje kot v prejšnjem sklicu parlamenta. Koliko je dobil na račun novi predsednik parlamenta Zoran Stevanović, koliko njegov poslanec Resnice Boris Mijič in kdo vse prejema nadomestilo plače po izpadu iz državnega zbora?

Prvo izplačilo politikov je po poročanju časnika Večer že začenši višje od 11 do 13 odstotkov, nato pa za junij sledi novo povišanje. Najnižja osnovna plača poslanca z začetnim plačnim razredom bo tako po junijskem dvigu znašala nekaj več kot 4900 evrov bruto, najvišja pa okoli 6340 evrov bruto. Ob tem pa še različni dodatki.

Do leta 2028 sledijo še trije plačni dvigi, in sicer naj bi ob koncu poslanec z začetnim plačnim razredom prejel 6430 evrov bruto, poslanec z najvišjim plačnim razredom pa 7900 evrov bruto, kakršna bi bila tudi plača vodje državnega zbora.

Zoran Stevanović je že ob tokratnem izplačilu za mesec maj prejel dobrih 7343 evrov bruto osnovne plače, piše časnik. Nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je medtem na primer za marec prejela dobrih 6531 evrov bruto.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

Za primerjavo, plača predsednice Nataše Pirc Musar, ki ima najvišjo funkcijo v državi, je za maj znašala dobrih 7545 evrov bruto oz. dobrih 4327 evrov neto (z dodatkom za delovno dobo), plača nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba dobrih 6872 evrov bruto, zadnja polna poslanska plača za prvaka SDS, zdajšnjega predsednika vlade Janeza Janše pa je marca znašala slabih 4683 evrov bruto.

Kakšne so plače poslancev?

Za vse osnovne bruto poslanske plače je pri junijskem izplačilu za maj šlo 439.652,60 evra, nadomestil pa je bilo za 72.972,78 evra. Skupno torej 512.625,38 evra bruto, piše Večer.

Poslanec Resnice Boris Mijič, ki se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča s hudimi obtožbami o dolgovih zaposlenim, Finančni upravi RS in podizvajalcem, odjavljanju delavcev iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov ter prikrivanju lastništva podjetja pred Komisijo za preprečevanje korupcije, je na primer prejel dobrih 4820 evrov bruto.

Preberi še Mesec: Tak človek ne bi smel biti poslanec. Stevanović o 'bombici in bombi'

Nekdanja vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič, zdajšnja podpredsednica parlamenta, je za mesec maj prejela 6313 evrov bruto, vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec dobrih 6601 evro bruto, vodja poslancev SD Meira Hot dobrih 5952 evrov bruto. Plača vodje poslanske skupine Resnice Katje Kokot je medtem za maj znašala dobrih 5861 evrov bruto.

Anja Bah Žibert, Franc Breznik, Aleš Hojs in Žan Mahnič iz SDS so dobili slabih 5903, dobrih 6213, dobrih 6406 in 5549 evrov bruto, NSi-jev poslanec, zdaj minister, Janez Cigler Kralj dobrih 5988 evrov bruto osnovne poslanske plače, njegova strankarska kolega Srečko Ocvirk in Aleksander Reberšek pa dobrih 6371 in slabih 5135 evrov bruto. Jernej Vrtovec je kot poslanec maja zaslužil slabih 4920 evrov bruto.

Nova poslanca Levice in Vesne Tina Brecelj in Vladimir Šega sta prejela slabih 5250 in dobrih 5856 evrov bruto, Nataša Sukič, prav tako Levica in Vesna, je prejela dobrih 5157 evrov bruto, novopečena poslanca Luka Goršek in Matej Grah slabih 5145 in 4900 evrov bruto, Svobodina Lena Grgurevič pa dobrih 5236 evrov bruto, Andreja Katič iz Socialnih demokratov dobrih 5891 evrov bruto.

19 nekdanjih poslancev, ki se na volitvah niso uspeli prebiti v nov sklic parlamenta, prejema 80-odstotno nadomestilo plače. Po podatkih izplačil za maj nadomestilo prejemajo Tatjana Greif (3771,97 evra bruto za maj), Alenka Helbl (3809,19 evra bruto), Andrej Hoivik (3501,56 evra bruto), Alma Intihar (3683,86 evra bruto), Eva Irgl (3807,52 evra bruto), Dejan Kaloh (3585,98 evra bruto), Andreja Kert (4522,84 evra bruto), Urška Klakočar Zupančič (5453,05 evra bruto), Miha Kordiš (3410,70 evra bruto), Darko Krajnc (3569,93 evra bruto), Miha Lamut (3558,53 evra bruto), Aleš Lipičnik (3809,19 evra bruto), Bojana Muršič (4376,22 evra bruto), Tine Novak (3535,74 evra bruto), Jani Prednik (4161,54 evra bruto), Aleksander Prosen Kralj (3592,71 evra bruto), Katarina Štravs (3569,93 evra bruto), Matej Tašner Vatovec (3454,52 evra bruto) in Jonas Žnidaršič (3797,80 evra bruto).

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Cekin.si Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
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24ur.com Poslancem občutno višje plače, predsedniku DZ 8.800 evrov
24ur.com Ministri na dan zaslužijo od 180 do 280 evrov bruto, kakšne so mesečne plače?
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KOMENTARJI75

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Pedro Lopez
24. 06. 2026 11.26
To je še Golob uredil svojim, ampak se ni izteklo čisto po pričakovanjih.
Odgovori
+0
1 1
KaiC
24. 06. 2026 11.28
Evo ga Kekca, ki že poskuša naprtiti dejanja trenutne vlade prejšnji :) Si kar ne morete pomagat, a ?
Odgovori
0 0
FAUSTOS1
24. 06. 2026 11.24
v pošteni državi bi bile plače poslancev 3x najnižja plača,ker le tako bi ti poslanci vedeli kako živijo ostali prebivalci-sedaj pa jim je vseeno tudi če delajo same neumnosti so previsoko plačeni a tako je v dobi sds
Odgovori
0 0
Žrtev
24. 06. 2026 11.23
Mah, ni vredno tega stresa, raje malo tipkam na računalnik za isti denar.
Odgovori
-1
1 2
KaiC
24. 06. 2026 11.27
Daj zriti še meni tako službo kjer malo tipkaš na računalnik in zaslužiš cca 3700€ neto plače :)
Odgovori
0 0
NeXadileC
24. 06. 2026 11.23
Eto, višje plače njim spet...
Odgovori
+1
1 0
Cupko
24. 06. 2026 11.22
Ok, povišali so si plače. Zanima pa me kdaj jim bodo začeli trgati za neudeležbo ali spanje na sejah. Vsaj na polovici sej je veliko praznih sedežev. Ker je to njihova služba, bi morali biti prisotni in aktivni na sejah, ne pa da manjkajo oziroma nekateri celo spijo!
Odgovori
+3
3 0
Naiven_od_rojstva
24. 06. 2026 11.20
Res so revčki
Odgovori
+3
3 0
blazter
24. 06. 2026 11.18
Vseeno jim ni dovolj.
Odgovori
+4
4 0
Mens sana
24. 06. 2026 11.18
..............zagotovo imajo naši poslanci pri kandidaturi v mislih predvsem visoko plačo in privilegije, malo manj pa usodo države in njihov prispevek za stanje države................
Odgovori
+3
3 0
osservatore
24. 06. 2026 11.16
Najbolj je na plačni lestvici napredoval čelavi kaplar.
Odgovori
+2
3 1
MasteRbee
24. 06. 2026 11.26
Upam da bo čutil vsaj nekaj zahvale do Goloba.
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
24. 06. 2026 11.16
fak ej, mi pa zamaške zbiramo za otroke
Odgovori
+7
7 0
August Landmesser
24. 06. 2026 11.18
logično...da imajo dessnaci kot stevo lahko čez 8 jurjev
Odgovori
-2
0 2
August Landmesser
24. 06. 2026 11.15
hohohoooo...isti stevanovic je še lani po Ljubljani javno krulil ...da je v parlamentu drghal...ki ima prevelike plače....tipični desnaci...
Odgovori
+6
7 1
fizikalec
24. 06. 2026 11.14
Sem mislil, da imajo višje plače. To je slaba neto plača. Verjetno še imajo precej dodatkov.
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-1
2 3
Petur
24. 06. 2026 11.09
ko si delavci sami vzamejo kolikor hočejo....
Odgovori
+3
3 0
Kmet ljubi Janeza
24. 06. 2026 11.08
Državo bi lahko enako še naprej uničevali z nižjo plačo. Čemu sploh povišica? Za dobro in učinkovito delo?
Odgovori
+4
4 0
MasteRbee
24. 06. 2026 11.07
Svoboda je zvišala minimalne plače na znesek, ki so ga reveži prejemali že prej. Sebi so si pa brado ustvarili. Volivci so razumeli in jih poslali v opozicijo.
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-2
2 4
KaiC
24. 06. 2026 11.18
In sedaj vlada viša plače sebi, volilci pa so še zmeraj na minimalcu :)
Odgovori
+1
2 1
medusa
24. 06. 2026 11.06
Podn!Davke na zivali zaradi njihovih pozresnih riti!!!Ne dela pa ne ALARM za naravne nesrece, ne ARSO,ki ne javi ,da bo celo danes dez!!!,niti ure ne uspejo nehat premikat!!!!Na cesti pa placujemo ,ko nori za vinjete in gorivo za voznjo po polzje v teh extremnih temperaturah...in ce ze kam prides ,placas za parking ,da lahko kar obrnes!!!
Odgovori
+3
3 0
Perovskia
24. 06. 2026 11.14
Drgac je tole sprejel tvoj halob
Odgovori
-3
0 3
FrankCostello
24. 06. 2026 11.05
Ne zaslužijo si jo!
Odgovori
+3
3 0
FIRBCA
24. 06. 2026 11.05
Zorane Zorane sedaj bos pa izgubil vecinski glas ljudi obljube, da bos ravno to sklestil si dvignil in se boste dvigovali vem da sam proti toliko lacnih ne mores kaj dosti lahko pa poves javno drzavljanom si bil ti to za ali proti.
Odgovori
+2
2 0
KaiC
24. 06. 2026 11.05
A tukaj so podporniki pa tiho? Kje je zdaj kazanje s prsti, kdo koliko zasluži? Zdaj, ko so si hijene še povišale plače - ker je bilo tako težko preživeti s 3000+€ na mesec, a ne?
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+2
4 2
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