Višje plače, višje cene vrtcev?

" Pridejo do 26. plačnega razreda. Minimalna plača, ko se pa dvigne, je pa v 26. plačnem razredu. To se pravi, vsem tem pomočnikom se ne bo prav nič poznalo, " nadaljuje.

" Čeprav nas izjemno veseli, da so v našem poklicu končno znali prepoznati pomembnost, saj vzgajamo otroke v najbolj občutljivem obdobju, " pojasnjuje ravnateljica vrtca Miškolin Edita Feist , " bodo plače pomočnikov vzgojiteljic po spremembah še vedno pod minimalno ."

Z druge strani pogajalske mize od vodilnih do konca januarja med drugim pričakujejo tudi predloge za rešitev nizkega stanja plač zaposlenih v tako imenovani plačni skupini J.

Z besedami Edite Feist: "To se pravi, kljub vsem napredovanjem, dobrim ocenam, kljub redni delovni uspešnosti, povečanemu obsegu dela se jim prav nič ne pozna v njihovih žepih." Se pa po slovenskih vrtcih že dalj časa pozna stiska prav teh kadrov, ki naj bi jih prve obljubljene spremembe torej zaobšle. "Težave imamo predvsem v razredu J, to pa so kuharski pomočniki, perice, šivilje, te pa zelo težko dobimo, ravno tako računovodje ne dobiš, imamo servis. Žal," pojasni Feistova.