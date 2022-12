Višje plače za zaposlene v zdravstvu, a ne za vse

Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vladna stran so s podpisom parafe sporazuma zaključili pogajanja glede plačnih nesorazmerij in vprašanj glede standardov in normativov. V sporazumu so se dogovorili za dvig plač v vseh plačnih razredih, z izjemo plačnega razreda E3 in J, kjer bodo še potrebna nadaljnja pogajanja. Prav tako je nekaj nerešenih zadev ostalo pri pogajanjih o delovnih mestih s peto stopnjo izobrazbe, kamor spadajo farmacevtski, laboratorijski, sanitarni in zobni tehnik.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v imenu vlade povedal, da je današnji dan velik korak za zdravstveno reformo in za umiritev razmer v socialnem zdravstvu. "Po nekaj mesecih trdega dela smo naredili korak naprej. Še zmeraj nismo mogli usteči vsem, ampak smo pa ustregli večini," je povedal. Povedal je, da bodo s sporazumom pričeli zdravstvo obravnavati kot celoto, kar bo po njegovem pripomoglo k boljšemu stanju v zdravstvu. Dodal pa je še, da je zadovoljen predvsem zato, ker je obema stranema končno uspelo najti skupni imenovalec, ki v ospredje postavlja pacienta. Minister je povedal, da bodo nov plačni sistem uvedli aprila 2023. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je povedala, da verjame, da so z današnjim sporazumom naredili korak naprej. Kljub temu je opozorila, da bodo na nekaterih področjih pogajanja še potrebna. "Tokratni sporazum naslavlja obe strokovni zahtevi, ki smo jih izpostavili februarja letos. Gre za vprašanje plačnih nesorazmerij in pa vprašanje standardov in normativov. Nekatere točke smo že razrešili, za nekatere dele pa smo si določili kasnejši datum" je povedala. Dodala je, da so anomalije ostale v plačnem razredu E3, torej v razredu medicinskih sester in babic. Po mnenju predsednice so nadaljnja pogajanja potrebna potrebna v skupini delovnih mest s peto stopnjo izobrazbe, kamor spadajo farmacevtski, laboratorijski, sanitarni in zobni tehnik. Plače se ne bodo dvignile niti delavcem v skupini J, kamor spadajo čistilci, hišniki, vozniki in zaposleni v tehničnih službah. Ostalim poklicem bo dogovor prinesel dvig plače od enega do tri dodatne plačne razrede ter še enega dodatnega, že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.

Čeprav Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides na ministrstvo za zdravje danes ni bilo, pa podpisani dogovor predvideva tudi dvig zdravniških in zobozdravniških plač glede na zadnjo vladno ponudbo. Kot je znano, je vlada predlagala dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju) za zdravnike, ki so umeščeni do 57. plačnega razreda. Zdravnikom v tem razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa s prihodnjim aprilom, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj dva. Po mnenju ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik je bil podpis parafe dober korak za to, da se bo v prihodnje v ospredje postavljajo pacienta. Pojasnila je, da je današnji dogovor dokončna realizacija novembrskega dogovora, ki je nekaterim zaposlenim v zdravstvu že povišala plače. "Ta dogovor danes pa na eni strani pomeni nekakšno uravnoteženje, na drugi strani pa se bodo z njim ustvarjala nesorazmerja napram celotnemu javnemu sektorju," je dejala. Je pa tudi ministrica izpostavila, da je glavno sporočilo današnjega sporazuma to, da se zdravstvo obravnava kot celota. "Zdravstvo niso posamezni poklici, ampak je celota," meni Ajanović Hovnikova. V sporazumu so sicer podpisali dvig plač v vseh skupinah, razen v skupinah E3 in skupine J. Pri slednjem so se dogovorili za formiranje posebnega vladnega projekta, ki bo skrbel za zaščito tega razreda, je pojasnila ministrica. Dodala je, da je bila skupina J pri pogajanjih kritična zato, ker so delavci v tem sektorju (torej čistilci, hišniki, vozniki in delavci v tehničnih službah) prisotni v vseh javnih sektorjih in ne samo v zdravstvu.