Višje plače zahtevajo tudi gasilci

David Švarc, generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, je sporočil, da bodo na izredni seji predsedstva odločali o oblikah in terminih sindikalnih dejavnosti, ki se jih bodo poslužili, če bosta obrambno ministrstvo in vlada še naprej ignorirala njihove zahteve za odpravo porušenih plačnih razmerij.

Kot je pojasnil, bo gasilec v 24. plačnem razredu z januarskim dvigom minimalne plače pristal pod njenim pragom. "Z dvigom plač nam primerljivih delovnih mest v zdravstvu so bila popolnoma porušena plačna razmerja. Na naše pozive za odpravo plačnih nesorazmerij se je vlada odzivala z obljubami, da se bodo plačna nesorazmerja začela odpravljati s prenovo plačnega sistema javnega sektorja v začetku decembra 2022, do takrat pa ne bo novih ločenih pogajanj," je sporočil in dodal, da so se ločena pogajanja izvajala, "za nameček pa je predvčerajšnjim predsednik vlade Robert Golob sporočil, da bodo sodniki oz. funkcionarji v pravosodnem sistemu od 1. januarja deležni 600 evrov dodatka (11. plačnih razredov gasilca)".