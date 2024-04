Višje plače zaposlenih v Eurospinovih trgovinah

Podjetje Eurospin Eko, d. o. o., zaposluje več kot 800 ljudi po vsej Sloveniji. V letu 2024 mineva 20 let, odkar se je blagovna znamka Eurospin pridružila mozaiku trgovcev v Sloveniji. Od preostalih se Eurospin razlikuje po veliko edinstvenih prednostih, med katerimi izstopa skrb za kupce, dobavitelje, poslovne partnerje in za zaposlene. V podjetju cenijo prosti čas svojih zaposlenih in spodbujajo, da ne le radi delajo, ampak tudi radi živijo.

Plača prodajalca blagajnika od zdaj znaša 1.349,00 EUR bruto, plača mesarja se je dvignila na 1.488,00 EUR bruto, plače pomočnikov poslovodij znašajo 1.554,00 EUR bruto, plače poslovodij pa 1.822,00 EUR bruto. Pri tem je treba poudariti, da so vsi zaposleni v Eurospinu deležni izplačila enega izmed najvišjih regresov v državi, in sicer 2.000,00 EUR neto, ter izplačila zakonsko najvišjih nadomestil za povračilo stroškov za prehrano (7,96 EUR dnevno) in za povračilo stroškov za prevoz na delo (0,21 EUR na km). Mesarji delajo samo v dopoldanskem času, med 6.00 in 14.00, poslovodje in pomočniki poslovodij pa so enkrat letno upravičeni do izplačila nagrade za produktivnost in odličnost. Prav zasledovanje odličnosti je ključni del poslanstva podjetja.