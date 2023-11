Višje pokojnine, a ponovna podražitev domov za starejše

Upokojenci bodo novembra in decembra dobili za 1,8 odstotka višje pokojnine, kar pomeni, da bodo tisti, ki so oktobra dobili npr. 700 evrov, do konca leta prejeli dodatnih 24 evrov. Z ministrstva za delo so sporočili, da želi vlada z dvigom zmanjšati tveganje za socialno izključenost starejših in invalidov. Po drugi strani v Skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na vse slabši položaj starejših. Zaradi odsotnosti države, ki je sprva napovedala finančno pomoč za domove za starejše in jo nato preklicala, pravijo, da bo skoraj polovica domov še letos primorana ponovno dvigniti cene. Na slabšem so spet stanovalci, številni so povsem odvisni od svojcev, ki se tudi sami spopadajo z draginjo.