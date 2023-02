Višje položnice tudi za komunalne storitve

Nove podražitve in višje položnice bodo tudi za komunalne storitve. Na Ptuju bodo, če bo to potrdil občinski svet, položnice višje za kar četrtino. Dobrih 14 odstotkov več bodo za odvoz odpadkov in oskrbo s pitno vodo plačevali v Slovenski Bistrici, pa tudi v prestolnici in njeni okolici. Kje so razlogi za podražitve in koliko evrov več boste morali odšteti za komunalne storitve?

Pitna voda, osnovna dobrina, oskrba z njo pa bo ponekod dražja, kot na primer v Slovenski Bistrici. Če je povprečna štiričlanska družina tam do sedaj plačevala 46 evrov mesečno za komunalne storitve, bo sedaj na mesec odštela 53 evrov. "Dvig na položnici je 14,4-odstotni," pravi direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimiljan Tramšek. Tudi v Ljubljani in okolici bodo tisti, ki živijo v enostanovanjski hiši priključeni na kanalizacijo, za oskrbo s pitno vodo plačevali slabe štiri evre več. Tisti v večstanovanjskih stavbah pa dobra dva evra mesečno več. Za šest do osem odstotkov bo dražji tudi odvoz komunalnih odpadkov. Podražitve napoveduje tudi ptujsko komunalno podjetje. "Položnica naj bi šla iz 37 na 47 evrov. Za tiste, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, pa iz dobrih 29 na 34 evrov," je objasnil direktor Komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Spremembe naj bi veljale od prvega marca naprej, morajo pa jih potrditi še občinski sveti. Višje cene na položnicah pa potrjujejo tudi v Ilirski Bistrici. "Na osebo se bo položnica podražila za okoli 10 evrov," pravi direktor Komunale Ilirska Bistrica Tomaž Umek. Razlogi pa so skoraj povsod enaki - rast električne energije v preteklem letu. Dodali so, da na podražitev vplivajo tudi višji stroški dela in višji stroški materiala. Vsi hkrati pojasnjujejo, da cen niso dvignili že več let, a da so bili zdaj v to primorani.