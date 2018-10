Višje sodišče Cakiću zvišalo kazen na 10 let zapora

Odvetnik obsojenega Stefana Cakića Gorazd Fišer nam je v pogovoru potrdil, da je Višje sodišče v Ljubljani dosojeno kazen 8 let in pol zvišalo še za leto in pol.

Vseh pravnih sredstev Cakić še ni izčrpal

"Očitno je bilo delno ugodeno pritožbi tožilke in zvišana zaporna kazen na 10 let," je dejal v pogovoru z novinarko oddaje 24UR Stašo Lozar.

Vseh pravnih sredstev Cakić še ni izčrpal. "V zadevi je mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti in če bi bila ta na Vrhovnem sodišču zavrnjena je tu še ustavna pritožba, a to so izredna pravna sredstva, o katerih še ne morem zatrditi, ali jih bomo vložili. O tem se moram še posvetovati s klientom," je povedal Fišer in dodal, da s Cakićem še ni govoril.