Višje sodišče: država mora Nadškofiji Ljubljana izplačati 22 milijonov evrov odškodnine

Odškodnina naj bi sicer znašala 13,3 milijona evrov, preostalo so zamudne obresti, pravdni stroški in stroški postopka, piše Dnevnik. Odločba višjega sodišča v zvezi z odškodnino naj bi bila pravnomočna. Pritožba na sodbo ni mogoča, stranki v postopku lahko uveljavljata le še izredna pravna sredstva. V skladu kmetijskih zemljišč in gozdov so za časnik pojasnili, da morajo sodbo še preučiti.

Ljubljanska nadškofija pa naj bi nameravala izredno pravno sredstvo vložiti, saj naj bi sodišče zavrnilo naknadni zahtevek nadškofije po še višji odškodnini, ki so jo utemeljevali z razlago, da so v cerkvenih gozdovih v času, ko jih niso uporabljali, posekali več lesa, kot so lahko ocenili ob vložitvi tožbe za izplačilo odškodnine.