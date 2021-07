Višje sodišče kazen za smrt treh beguncev zvišalo na osem let

Na Višjem sodišču v Ljubljani so ocenili, da so na Okrožnem sodišču v Ljubljani pri odmeri kazni premalo upoštevali težo kaznivega dejanja, da so umrli trije ljudje in da je bila hitrost voznika odločno previsoka. Posebnih olajševalnih okoliščin, ki bi jih lahko šteli v Muminovićev prid po poročanju Dnevnika niso našli.

Voznik je novembra 2019 med vožnjo iz Ljubljane proti Vrhniki prehiteval tovorno vozilo, med vračanjem na vozni pas pa je vozilo začelo zanašati in je trčilo v odbojno ograjo. Nato se je začelo prevračati in trčilo še v odbojno ograjo ob prehitevalnem voznem pasu, so novembra lani pojasnili na policiji. Pri tem so iz prtljažnega prostora padle tri osebe in umrle, še ena pa se je v nesreči lažje poškodovala.

Kot poroča Dnevnik, je Muminović po izračunih izvedenca pred nesrečo vozil 158 kilometrov na uro, čeprav bi moral zaradi mokrega cestišča in slabe vidljivosti voziti okrog 100 kilometrov na uro. Tožilstvo je moškemu očitalo povzročitev nesreče iz malomarnosti in zanj predlagalo osem let in enajst mesecev zapora ter petletni izgon iz države. Obramba pa je sodišče poskušala prepričati, da voznik ni bil kriv za nesrečo, temveč ga je po rami udaril in potegnil eden od beguncev.

Sodišče je med drugim ugotovilo tudi, da je bil Muminović del mednarodne hudodelske združbe, ki se ukvarja s prevozi prebežnikov. Sirci naj bi za pot od Bosne do Italije plačali najmanj 500 evrov, medtem ko so Hrvaško prepešačili. Zaradi nezakonitega prevoza migrantov je bila obsojena tudi že njegova partnerka.