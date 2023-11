Višje sodišče nekdanjim zaposlenim v družbi Piloti Koper priznalo še plače

Na prvem sojenju je koprsko delovno sodišče ocenilo, da se je zgodil prenos dejavnosti na drugo podjetje, zato bi to moralo prevzeti tudi delavce. Eno od tožnic je Kopp po pravnomočni sodbi zaposlil. Štirje od petih tožnikov so si že pred tem našli novo zaposlitev, zato jim je sodišče priznalo obstoj delovnega razmerja le za čas brezposelnosti, zavrnilo je tudi njihov zahtevek po vnovični zaposlitvi.

Leta 2020 je vlada opredelila pomorsko pilotažo za javno službo. Potem ko je 30 let to dejavnost opravljalo zasebno podjetje Piloti, je ustanovila javno podjetje Kopp. To je zaposlilo nekatere delavce Pilotov, ne pa vseh, poroča TV Slovenija (TVS).

Višje sodišče je nato v tem delu sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno presojo. V ponovnem sojenju je koprsko delovno sodišče potrdilo, da je šlo za prenos dejavnosti in ugotovilo obstoj delovnega razmerja pri podjetju Kopp. Zaradi tega bi morala nova družba zaposliti vse delavce. Hkrati pa je sodišče ocenilo, da nadaljevanje delovnega razmerja z dvema pilotoma in dvema voditeljema čolnov, ki so vložili tožbo, ni mogoče.

Višje delovno sodišče je zdaj odločilo, da mora Kopp enega pomorskega pilota – drugi se je službi odrekel – ter dva voditelja čolnov zaposliti, jim izplačati vse plače za nazaj, razlike v plačah, obresti in sodne stroške v skupnem znesku okoli 100.000 evrov, navaja TVS.

Ob tem je sodišče zavrnilo argumentacijo prvostopenjskega sodišča o konfliktih med tožniki in novo ekipo pilotov, ki izvirajo še iz skupne zaposlitve pri starem delodajalcu, ki da so tako veliki, da bi njihova zaposlitev škodila procesu in varnosti pilotaže. Direktor Koppa Radko Malačič je odločitev sodišča za nacionalno televizijo označil za sporno, "ker je sodelovanje med zaposlenimi nemogoče". Sodbo bodo spoštovali, bodo pa na vrhovno sodišče vložili vlogo za revizijo postopka, je napovedal.

Ali bo trojica lahko tudi v resnici delala, glede na to, da imajo v podjetju vsa delovna mesta že zapolnjena, Malačič ni odgovoril. Tožnici, ki je že uspela na sodišču, so denimo odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Družba Piloti Koper, ki je pomorsko pilotažo opravljala več desetletij, medtem v ločenem sojenju od države zaradi prenosa pilotaže na državno podjetje zahteva nekaj več kot 16 milijonov evrov odškodnine.