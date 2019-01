Višje sodišče: obnova hiše Simone Dimic ni bila sporna

Višje sodišče je pritožbo specializiranega tožilstva glede obnove hiše nekdanje šefinje kabineta premierja Simone Dimic v celoti zavrnilo, poroča časnikDelo.S tem je postala pravnomočna oprostilna sodba bivši predsednici uprave Vegrada Hildi Tovšak in njenemu tedanjemu sodelavcu Mateju Košiču, katerima je tožilstvo očitalo zlorabo položaja, in partnerju Dimičeve Romanu Horvatu , ki mu je tožilstvo očitalo napeljevanje h kaznivemu dejanju.

Tožilstvo je trdilo, da sta Tovšakova in Košič Horvatu ter Dimičevi leta 2009 nezakonito omogočila brezplačno obnovo hiše in s tem protipravno premoženjsko korist v višini 96.000 evrov. A je okrožno sodišče trojico oprostilo, višje sodišče pa je takšno odločitev zdaj potrdilo.

Afera v zvezi z obnovo hiše v ljubljanskih Murglah je oktobra 2010 Dimičevo odnesla s položaja vodje kabineta takratnega predsednika vlade Boruta Pahorja , in sicer zaradi očitkov, da so jo obnavljali delavci Vegrada na stroške Vegrada z materialom, sicer namenjenim gradnji ljubljanske soseske Celovški dvori. Posel naj bi julija 2009 sklenila Horvat in Košič v imenu Vegrada AM, Horvat pa se je s pogodbo zavezal, da bo plačal gradbena in obrtniška dela ter rekonstrukcijo hiše. Košič je sicer zatrdil, da ni bilo dogovorjeno, da Horvat ne bi nič plačal, saj da Vegrad ni ničesar podaril. A je račun Horvatu izdal šele stečajni upravitelj Vegrada.

Višji sodniki prikimali okrožnemu sodišču

Višji sodniki se po poročanju Dela strinjajo z okrožnimi, da izvedeni dokazi niso dokazali dogovora med obtoženci, da Vegrad brezplačno in brez sklenjene pogodbe obnovi omenjeno hišo v celoti na stroške Vegrada.

Ni namreč sporno, da je med Horvatom in izvajalcem obstajala sklenjena podjemna pogodba za obnovo hiše. Takrat tudi ni bila neobičajna praksa v sistemu Vegrad, da za manjša gradbišča niso odpirali posebnih stroškovnih mest, a tudi v takem primeru so evidentirali vse stroške dela in materiala ter storitev, ki so bile opravljene za hišo. Finančne težave Vegrada ter uvedba stečaja so preprečile dokončanje pogodbenih del na hiši in izdajo končnega poračuna stroškov ter računa naročniku. Račun je Horvatu izdal šele stečajni upravitelj 10. marca 2015, Horvat pa je tri dni kasneje nesporni del računa v višini okrog 23.000 evrov tudi plačal, navaja časnik.

Po mnenju višjega sodišča tožilstvo tudi s poudarjanjem statusa Horvatove zunajzakonske partnerice "ne more vzbuditi dvoma o sodbenih sklepih, da se je posel v zvezi z obnovo hiše v Murglah izvajal na podlagi sklenjene pogodbe",so zapisali.

Zaradi domnevne zlorabe položaja zaradi odobritve spornega posojila Dimičevi za nakup in obnovo hiše so se v postopku znašli tudi nekdanji predsednik uprave NLB Draško Veselinovič in člana uprave Miran Vičič ter Matej Narat. Okrožno sodišče jih je oprostilo, višje sodišče pa je sodbo razveljavilo in vrnilo v novo sojenje, ki pa še poteka.