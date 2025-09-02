Obramba Slovencev, ki so ogoljufali BBC: Niso vedeli, od kod prihaja denar

Na višjem sodišču v Ljubljani je danes potekala pritožbena seja zoper sodbo, s katero je ljubljansko okrožno sodišče aprila lani štiri Slovence spoznalo krive sodelovanja pri goljufiji na račun medijske korporacije BBC. Zoper sodbo se pritožuje obramba, ki izpostavlja, da obsojeni niso vedeli, da so vpleteni v goljufijo mednarodnih razsežnosti.

Britanska korporacija BBC je bila leta 2019 žrtev prevare z elektronsko pošto, pri kateri so po ugotovitvah ljubljanskega okrožnega sodišča sodelovali Uroš Skopec, Tanja Čop, Sandi Mikulin in Branko Pavlović. 336.000 evrov, ki jih je BBC za športne pravice za svetovno prvenstvo v kriketu želel nakazati podjetju Channel 2 iz Združenih arabskih emiratov, so neznanci s prevaro preusmerili na račun, ki ga je Tanja Čop odprla v Sloveniji. Nakazane funte je Čopova zamenjala v evre ter jih 269.000 nakazala na račun Pavlovića, ki ga je ta odprl na pobudo Mikulina. S Pavlovićevega računa pa je bil denar nakazan na račun Nigerijca oziroma njegove gospodarske družbe. Čopova in Skopec sta bila spoznana za kriva pomoči pri storitvi kaznivega dejanja goljufije. Čopova, Mikulin in Pavlović pa še zaradi pranja denarja.

Na sodbo prvostopenjskega sodišča so se pritožili zagovorniki Čopove, Mikulina in Pavlovića, postopek zoper Skopca pa je sodišče ustavilo, ker je omenjeni umrl. Obramba predlaga oprostilne sodbe, če višje sodišče temu ne bo ugodilo, pa podredno razveljavitev sodbe prvostopenjskega sodišča.

Višje sodišče v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

Po mnenju zagovornikov obsojenim ni bil dokazan naklep pri kaznivih dejanjih. Prav tako je za kaznivo dejanje pranja denarja potrebno zavedanje storilca, da je bil denar pridobljen s pomočjo kaznivega dejanja, kar pa po mnenju obrambe pri obsojenih ni bilo izkazano. Čopova ni vedela, od koga naj bi prejela denar, niti koliko denarja naj bi bilo nakazano na njen transakcijski račun, je opozoril njen zagovornik Žiga Podobnik. Podobniku sta se pridružila Klemen Kmetič, zagovornik Mikulina in Sabina Juhant, zagovornica Pavlovića. Po mnenju Kmetiča je bil Mikulin tudi sam žrtev prevare, prvostopenjsko sodišče pa po njegovem ni ustrezno obrazložilo, kako naj bi Mikulin vedel, da je bil denar pridobljen nezakonito.

Denar FOTO: Shutterstock icon-expand