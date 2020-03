Višje sodišče odločilo. Milka Noviča naj bi čakalo novo sojenje za umor Janka Jamnika

Spomnimo. Milko Novič je bil aprila 2017 na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Ljubljanski višji sodniki so decembra 2017 sodbo potrdili, prav tako tudi 25-letno zaporno kazen. Lanskega oktobra je vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje. Novi senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Noviča oprostil, in ker se je tožilstvo na to odločitev pritožilo, so bili spet na potezi višji sodniki. Ti so imeli na voljo tri možnosti, prvostopenjsko sodbo bi lahko potrdili, spremenili ali razveljavili in znova odredili novo sojenje.