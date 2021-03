Višje sodišče ponovno zavrnilo pritožbo SDS v odškodninski tožbi zoper državo

Sodba je tako postala pravnomočna 5. januarja, izvršljiva pa 25. februarja, so za časnik Delo pojasnili na okrožnem sodišču. Vrhovni sodniki so namreč lani sodbo višjega sodišča razveljavili, ker so menili, "da višji sodniki niso zadostno obrazložili, zakaj menijo, da politični stranki s pritožbo in v njej navedeno sodno prakso ni uspelo izpodbiti ugotovitve okrožnega sodišča, da je bilo ravnanje sodišč v primeru Patria skladno s tedaj uveljavljenimi standardi v 'korupcijskih zadevah'".

A je tudi v novem odločanju višje sodišče ugotovilo enako in ponovno v celoti zavrnilo pritožbo SDS ter tako pritrdilo okrožnemu sodišču. Ta je že maja 2018 v celoti zavrnilo odškodninsko tožbo in ugotovilo, da že osrednji element odškodninske odgovornosti države, to je protipravnost, ni bil podan.

Zaradi primera Patria nekaj več kot 900.000 evrov od države, nekdanje tožilke in štirih sodnikov, ki so sodelovali v kazenskem postopku, zahteva tudi predsednik SDS in premier Janez Janša osebno. Vrhovno sodišče je odločanje v omenjeni tožbi s celjskega preneslo na kranjsko okrožno sodišče. Tam so za Delo dejali, da je zadeva še v fazi prehodnega preizkusa in še nekaj časa ne bo prišla na vrsto.

Odškodnino sta od države v primeru Patria sicer terjala tudi brigadir Anton Krkovič inIvan Črnkovič. Slednji se je z državo pogodil za 63.000 evrov odškodnine, Krkovič pa za dobrih 60.000 evrov.