Višje sodišče potrdilo dodelitev parcele z vrtovi stanovalcem Fondovih blokov

Višje sodišče je v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci naselja Fond začeli jeseni 2009, zavrnilo pritožbe nasprotnih strani in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je tudi parcelo z vrtovi prisodilo naselju Fond, so sporočili prebivalci Fondovih blokov.

Gre za parcelo, ki jo je Mestna občina Ljubljana (MOL) kot svoj delež vložilo v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP), ki vodi projekt prenove te kulturne ustanove. Kot je v imenu stanovalcev Fondovih blokov sporočila Karmen Stariha, je višje sodišče v prav vseh točkah zavrnilo pritožbi in pritrdilo dosedanje ugotovitve ter odločitve. "S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi pravno formalno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju. Pritožba na sklep v okviru rednih pravnih sredstev ni več možna, nasprotna stran ima le še možnost vložitve predloga za dopustitev revizije," je zapisala v sporočilu za javnost.

icon-expand Fondovi bloki FOTO: Kanal A

Pojasnila je še, da so prebivalci te odločitve zelo veseli, saj pomeni potrditev upravičenosti in pravilnosti njihovih skoraj 15-letnih prizadevanj za ohranitev njihove lastnine in kakovosti bivanja v naselju. "Pričakujemo, da to pomeni zaključek projekta BŠP in za nas razbremenitev vseh pritiskov, ki smo jih bili deležni v vsem času, ko smo se zavzemali za svoje legitimne pravice," je zapisala in dodala, da kljub vsemu zanje ostaja zelo pomembno vprašanje usode Plečnikovega stadiona.

Prebivalci Fondovih blokov pričakujejo, da bo odločitev višjega sodišča pozitivno vplivala na reševanje Plečnikovega stadiona, in sicer tako, da bo omogočal, da se ga čim prej, kot to zahtevajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine, obnovi v izvirni, Plečnikovi obliki, in z ustreznimi namembnostmi vrne v javno uporabo.

icon-expand Fondovi vrtovi FOTO: Stanovalci Fondovih hiš