Višje sodišče: Janša mora SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se opravičiti

Višje sodišče v Celju je v celoti pritrdilo zamudni sodbi velenjskega okrajnega sodišča, ki je razsodila, da mora predsednik SDS Janez Janša stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji opravičiti zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež.

Višje sodišče v Celju je 6. julija zavrnilo pritožbo Janeza Janše in v celoti potrdilo sodbo sodišča prve stopnje o tožbenem zahtevku Socialnih demokratov zaradi lažnivih izjav in tvitov o "ukradeni židovski vili", sedežu Socialnih demokratov na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani. Sodba z dne 21. oktobra 2021 je tako postala pravnomočna. Socialni demokrati od Janše zahtevajo opravičilo ter objavo uvoda in izreka sodbe na njegovem Twitter računu, 10.000 evrov odškodnine in povrnitev dosojenih stroškov.

Kot so sporočili v odzivu, bodo Janšo tudi pisno pozivali k izpolnitvi pravnomočne sodbe. "Sodba ima velik pomen, saj je višje sodišče še enkrat postavilo Janeza Janšo pred odgovornost za njegove lažnive izjave. Tudi višje sodišče je ugotovilo, da je Janša vedel za lažnivo vsebino svojih izjav, a jih je kljub temu zlonamerno objavljal. Janša s tem, ko ne prevzema sodnih pošiljk, kaže prezir do države in pravnega sistema. Natančno je vedel, da ga v pošti čaka tožba SD zaradi njegovih laži, saj smo vložitev tožbe takrat javno objavili," je izpostavil Dejan Levanič, glavni tajnik SD.

Janez Janša mora stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji opravičiti zaradi njegovih javnih izjav. FOTO: Luka Kotnik

Spomnimo SD je v začetku julija na Okrajnem sodišču v Velenju vložila tožbo proti Janši zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Okrajno sodišče v Velenju je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: "Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši so naložili tudi plačilo stroškov sodnega postopka.

Sodba višjega sodišča v primeru Janševih izjav glede lastništva vile SD. FOTO: Višje sodišče v Celju

Kot so tedaj še pojasnili v SD, je sodišče izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti.