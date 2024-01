Višje sodišče potrdilo kazen: tri leta in tri mesece zapora za Martino Veseljko

Martina Veseljko je pred leti vodila seminarje za osebno in duhovno rast, pri tem pa od tečajnic izvabila veliko denarja. Tožilec Boštjan Valenčič ji je v obtožnici očital, da se je z dvema tečajnicama, ki sta se znašli v težkem življenjskem položaju, najprej zbližala in vzpostavila zaupen odnos, nato pa ju začela nagovarjati k vlaganju denarja. Omenjala je "posel s Švicarji" oziroma vlaganja v bančno garancijo v eni od švicarskih bank.

Skupno je od tečajnic izvabila 174.000 evrov. Oškodovanki nista dobili povrnjenega ne vložka ne obresti, dobili sta le skupno 8000 evrov. Izkazalo se je, da je Veseljkova denar izvabljala tudi od drugih. Tožilec je navajal skupno skoraj 1,2 milijona evrov, kar bo predmet novih sodnih postopkov, piše Dnevnik.

Obtožena se je zagovarjala, da tečajnicama ni lagala; bila je prepričana, da bodo obljube izpolnjene. Za "švicarski posel" ji je povedal tako imenovani mojster oziroma duhovni vodja skupine, nekdanji namiznoteniški igralec Saša Ignjatović, ki mu je verjela in denar tudi predala. Šele v priporu je dojela, da jo je Ignjatović, ki zdaj že nekaj let živi v Dominikanski republiki, zmanipuliral, da so jo on in njegov ožji krog zavedli, izkoristili in zlorabili.