Višje sodišče potrdilo obsodilno sodbo Kovačiča in Raščana

Zagovornika obeh, Kovačičev Blaž Kovačič Mlinar in Raščanov Stojan Zdolšek sta namreč za časnik Večer že napovedala, da bosta v imenu svojih strank uporabila pravico do izrednega pravnega sredstva in na vrhovno sodišče zoper pravnomočno obsodilno sodbo vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodni senat Okrožnega sodišča v Mariboru pod vodstvom sodnice Karmen Krajnc je Kovačiča avgusta lani zaradi zlorabe položaja obsodil na leto in pol, Raščana pa zaradi pomoči pri tem dejanju na leto in štiri mesece zapora.

Obtožnica je Kovačiču in Raščanu očitala, da je šlo pri odkupu za okoli 1,7 milijona evrov delnic Elektra Ljubljana, Elektra Primorska in Elektra Celje v lasti družbe Kandela s strani Nove KBM in potem njihovi takojšnji terminski prodaji podjetjema Vinag in M&M Consulting, ki naj za izpolnitev zavez sploh ne bi imela dovolj denarja in za kaj takega niti nista bila zainteresirana, dejansko za pomoč Raščanu.

Kovačič je, da bi vsaj navidez zavaroval nakup delnic, ki jih je banka odkupila po višji vrednosti od knjigovodske, sklenil terminski pogodbi z Vinagom in M&M Consultingom, s katero sta se obe družbi zavezali odkupiti delnice, a se to pozneje kar lep čas ni zgodilo. Vinagu je Kovačič šele potem, ko je na sporni posel opozorila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kar sam uredil okoli milijon evrov visok kredit pri Factor banki.

Obramba je sicer v pritožbi opozorila tudi na to, da naj bi se okrožno sodišče pri sodbi oprlo na dokaze iz elektronske komunikacije Kovačiča, ki so bili po njegovem pridobljeni na nezakonit način in za katere so si ves čas sojenja prizadevali, da jih sodišče izloči iz sodnega spisa. Hkrati jih čudi, da je sodišče pritrdilo njihovemu stališču, da banka sploh ni bila oškodovana, kljub temu pa je odločilo, da je Kovačič zagrešil kaznivo dejanje.