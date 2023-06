Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za novinarja Vladimirja Voduška

Višje sodišče pa je med drugim izpostavilo, da se novinarju Vladimirju Vodušku očitka poskus kaznivega dejanja izsiljevanja v obdobju od 31. maja 2012 do 4. julija 2012. S tem datumom je zamejeno ravnanje obdolženca. Datum po navedbah višjega sodišča sovpada z izrečenimi grožnjami, ki pa niso bile uspešne.

"Ker je predmet očitka poskus kaznivega dejanja, ni odveč opozoriti še, da je poskus podan, ko storilec z namenom pridobiti protipravno premoženjsko korist začne groziti, v dokončano kaznivo dejanje pa se sprevrže, ko nastane premoženjska škoda. Tako je kaznivo dejanje izsiljevanja dokončano, ko oškodovanec v škodo svojega ali tujega premoženja izvrši zahtevano ravnanje," je v sodbi zapisalo višje sodišče.

Kot je dodalo, je to pomembno, saj čas in ravnanje obdolženca v času odreditve in izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov, to je od 4. julija do 12. julija 2012, ni pod obtožbo. "Zato je pravilen zaključek sodišča prve stopnje o nepotrebnosti dokazne ocene dokazov, izvirajoč izven časovnega obdobja, ki ga zajema obtožnica, in uveljavljana kršitev ni podana, medtem ko se je do vseh preostalih relevantnih dokazov ustrezno opredelilo," je še zapisalo višje sodišče.