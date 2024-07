Višje sodišče potrdilo sodbo: Abramovu za umor Sare Veber 26 let zapora

Okrožno sodišče v Celju je lani Sebastiena Abramova spoznalo za krivega umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015. Izreklo mu je kazen 27 let zapora, obramba pa je takrat napovedala pritožbo na višje sodišče. Obramba je zato predlagala razveljavitev sodbe in podrobnejšo razjasnitev okoliščin na prvi stopnji, a dokaj neuspešno. Višje sodišče je skoraj v celoti potrdilo sodbo okrožnega sodišča v Celju, z izjemo, da so mu zaporno kazen znižali za eno leto, nam je potrdil odvetnik staršev umorjene Matjaž Šaloven.