Višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo Jankoviću

Na tožilstvu so za časnik povedali, da je višje sodišče zadevo vrnilo v novo sojenje drugemu okrožnemu sodniku.

Tožilstvo Zoranu Jankoviću očita zlorabo položaja za pridobitev velike protipravne premoženjske koristi in goljufijo na račun sredstev EU. Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, ki je bila investitor v športno-trgovinski kompleks, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice pri Grepu Andreju Lavriču pa obtožnica očita, da so pri kaznivem dejanju pomagali.

Za tožilstvo je bila sporna sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2500 parkirnih mest v okviru centra Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov. Občina je po prepričanju tožilstva s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in sredstev EU, pri tem naj bi zahtevku za izplačilo priložila ponarejeno situacijo družbe Grep.

Obramba je medtem v postopku trdila, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje in da je bila podpisana pogodba za objekt v celoti (na ključ), vse količine, ki jih tožilstvo očita, pa da so bile stvar izvajalcev oz. zasebnega partnerja.

Tožilstvo je za Jankovića predlagalo štiri leta zapora zaradi zlorabe položaja in štiri leta za goljufijo na račun evropskih sredstev oz. enotno kazen sedmih let in 10 mesecev zapora. Za Kolenca je predlagalo triletno zaporno kazen, za Jakiča, Lozeja in Lavriča po dveletno, za Ogrina in Srako pa za vsakega posebej enotno kazen treh let in sedem mesecev zapora.