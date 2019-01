Višje sodišče razveljavilo sodbo v zvezi z vračilom izplačanih dodatkov

Pred sodnika stopili prvi štirje akterji afere dodatki

Danes se je začel sodni postopek zoper nekdanje in sedanje vodstvo Ekonomske fakultete v Ljubljani, na kateri so izplačali največ dodatkov za stalno pripravljenost. Vsi štirje, Dušan Mramor, Metka Tekavčič, Polona Domadenik in Mojca Indihar Štemberger, so krivdo zanikali.