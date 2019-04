Višje sodišče: stranki SDS namesto 20 tisoč zgolj 4200 evrov kazni

Sporna sta bila dva kredita – 450.000 evrov so si izposodili od Dijane Đuđić in 60.000 evrov od Novih obzorij, zaradi katerih je računsko sodišče marca lani zoper stranko vložilo dva obdolžilna predloga.

SDS je namreč decembra 2017 po dveodstotni obrestni meri najela 450.000 evrov posojila pri Đuđićevi iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH. Znesek so razbili v tri dele in posojilno pogodbo sklenili za obdobje do konca leta 2019. Za posojilo pa so zastavili delež v podjetju Nova obzorja, za katerega so v stranki sicer odločili, da ga odprodajo, je januarja lani na novinarski konferenci pojasnil predsednik SDS Janez Janša. Načrpano posojilo so po tistem, ko je računsko sodišče presodilo, da gre za kršitve zakona, vrnili.