Višje sodišče zavrnilo nekdanje delavce IPS

Tožbe so vložili delavci, ki so ostali brez dela pri podjetjih IPS, potem ko je Luka Koper v letu 2019 postopno ukinila sistem najemanja storitev IPS. Nekateri delavci so vložili tožbe, saj so bili prepričani, da bi jih ob prehodu na nov sistem morala zaposliti Luka Koper pod enakimi pogoji kot druge luške delavce, spominja časnik.

Delovno sodišče je na prvi stopnji razsodilo v prid delavcem IPS in jim priznalo delovno razmerje v Luki, višje sodišče pa je zdaj ugotovilo, da so njihovi zahtevki neutemeljeni, saj so bili zaposleni pri podjetju IPS in zato za isto obdobje ne morejo zahtevati delovnega razmerja pri Luki. To pomeni, da Luki teh delavcev ni treba zaposliti in jim izplačati razlik v plačah. V postopku je sicer še nekaj deset podobnih tožb.

Zastopnik omenjenih delavcev Marko Blatnikje za Primorske novice dejal, da je sodba višjega sodišča zanje sporna: "Zdaj nam verjetno ne preostane drugega, kot da vložimo zahtevek za revizijo na vrhovno sodišče."

Zaposlovanje zunanjih izvajalcev je v pristaniščih sicer redna praksa, a je vodstvo Luke Koper po pritiskih v javnosti in opozorilih inšpekcijskih organov od leta 2018 začelo z implementacijo novega modela zaposlovanja, temelječega tako na novih neposrednih zaposlitvah kot tudi na agencijskih zaposlitvah in zaposlitvah prek zunanjih izvajalcev. Poleg povečanja števila zaposlenih je nov model tako zarezal tudi v posle podjetij IPS, ki so v koprskem pristanišču delovala od konca 90. let.