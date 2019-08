Višje sodišče zavrnilo pritožbo tožilstva zoper oprostilno sodbo v sojenju Krašovcu

Višje sodišče v Celju je kot "neutemljeno" zavrnilo pritožbo okrožne države tožilke Renate Vodnjov, ki se je pritožila na odločitev Okrožnega sodišča v Celju, ki je nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca v ponovljenem sojenju oktobra lani oprostilo vseh obtožb. S tem so potrdili sodbo sodišča prve stopnje.

Krašovcu so v zadevi Betnava očitali napeljevanje h goljufiji - nekdanjo direktorico družbe Betnava Dragico Mariničin nekdanjega šefa za investicije v Betnavi Antona Ekarta naj bi po trditvah tožilstva nagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva v višini 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava.